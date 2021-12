Les uns après les autres, les constructeurs automobiles se mettent à l'électrique. Parfois avec des modèles "zéro émission" qui arrivent au compte-goutte dans la gamme. Parfois en faisant le choix radical de passer au tout électrique !

La question qui se pose actuellement face à des règlementations sur les émissions polluantes de nos automobiles toujours plus strictes est celle de savoir s'il faut s'adapter… ou disparaître ? Le choix est évidemment tout trouvé, "la question est vite répondue" comme dirait l'autre, et certaines marques automobiles franchissent le Rubicon pour passer au tout électrique ! Quitte évidemment à renier certains de leurs principes qui ont fait leur renommée…

Qu'ils soient déjà passé au 100 % électrique, ou que la transition se fasse progressivement avec une date butoir déjà actée, on fait le point sur ces constructeurs automobiles qui ont déjà engagé la démarche :

Audi - 2026

Concept Audi A6 e-tron

Chez Audi, la feuille de route pour le passage à l'électrique a été présentée à l'été 2021. Et la marque aux Anneaux prévoit dans un premier temps de ne lancer que des nouveaux véhicules 100 % électriques dès 2026. Les derniers modèles thermiques vivront encore quelques années, la marque aux Anneaux arrêtera ensuite de produire des moteurs thermiques à compter de 2033.

Alfa Romeo - 2027

Alfa Romeo Tonale

Chez Alfa Romeo, il n'existe toujours pas de véhicule électrique. Ni électrifié d'ailleurs, le premier étant le Tonale, le nouveau SUV qui sera vendu en hybride rechargeable dès 2022. Pour autant, Alfa Romeo prévoit d'être 100 % électrique dès 2027.

Alpine

Il y a des marques que l'on n'imaginait pas passer à l'électrique. Et pourtant, Alpine va elle aussi céder aux sirènes des batteries pour n'avoir plus que des sportives électriques. Sous l'impulsion de l'arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe Renault, et du fameux plan stratégique "Renaulution" présenté mi-janvier 2021, l'avenir de la firme de Dieppe sera "zéro émission".

Si une sportive électrique sera développée en partenariat avec Lotus, la marque prendra également un nouvel élan avec l'arrivée d'un crossover électrique, et d'une compacte électrique.

Bentley - 2030

Les Bentley sont évidemment connues pour leurs luxe, leur raffinement, souvent leur beauté. Mais aussi et surtout pour leurs moteurs. Qui n'a jamais entendu parler du V8 "six trois quarts", le fameux V8 de 6,75 litres ? Ou encore de la Bentley 4 1/2, la fameuse Bentley Blower dans sa version suralimentée, qui embarquait un 4 cylindres de 4,5 litres. Sans oublier plus récemment, à l'ère moderne, les Bentley Continental GT V8 et W12 !

Si nombre de Bentley on été appelées par le nom de leur moteur, thermique donc, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. La firme de Crewe deviendra électrique dès 2030 ! Avec une première étape dès 2026 où il n'y aura plus dans la gamme Bentley des modèles hybrides rechargeables ou électriques.

DS - 2024

DS sera l'un des prochains constructeurs, et de fait l'un des premiers, à passer au tout électrique : dès 2024, il n'y aura plus que des nouveautés électriques dans la gamme. Elle cohabiteront avec les modèles thermiques et/ou électrifiés subistant pendant deux ans, 2026, année durant laquelle il n'y aura plus que de l'électrique chez DS.

Ford - 2030

C'est en ce début 2021 que Ford aussi a annoncé son passage du thermique à l'électrique pour 2030. Un virage déjà amorcé par l'arrivée en ce mois de mars 2021 sur les routes de la Mustang Mach-E, un SUV 100 % électrique qui reprend les codes, les logos et le nom de la célèbre "pony car" ! De quoi ringardiser le grommellement du V8 5 litres de la "vraie" Mustang V8 GT ?

La transition du thermique à l'électrique va se faire progressivement avec une première étape, pour 2026, date à laquelle toutes les Ford commercialisées en Europe seront hybrides.

Honda - 2040

Honda SUV E:Prototype

Chez Honda, on a précisé que la transition vers le tout électrique ne se ferait pas avant 2040, date à laquelle il n'y aura plus du tout de thermique. Pour autant, d'ici là, l'électrification des modèles va s'accélérer, qu'il s'agisse de modèles hybrides ou hybrides rechargeables. Le constructeur mise aussi beaucoup sur l'hydrogène. La feuille de route jusqu'en 2040 prévoit de vendre 40 % de véhicules 100 % électriques (à batterie ou à hydrogène), 80 % en 2035, et donc 100 % en 2040.

Jaguar - 2025

Jaguar a présenté il y a quelques jours son plan baptisé Reimagine. Et la firme de Coventry ne devrait plus tarder elle non plus à passer au tout électrique puisqu'il n'y aura plus du tout de modèles à moteur à combustion interne d'ici... 2025 !

Il faut dire que Jaguar, par rapport à d'autres concurrents premium, s'est essayé relativement tôt à l'électrique avec son crossover I-Pace, débarqué en 2018. Il y a eu la tentative de Type E électrique, en rétrofit, mais le projet a été avorté. En attendant 2025, profitez bien du son de chaque F-Type V6 ou V8 que vous croiserez !

Lotus

On le sait, Lotus travaille déjà d'arrache-pied sur une hypercar 100 % électrique : l'Evija. Un modèle à la fiche technique ahurissante - 2000 ch, 1700 Nm, 340 km/h, 400 km d'autonomie... - qui servira de vitrine à la firme d'Ethel du passage... au 100 % électrique !

À partir de l'Evija, tous les nouveaux modèles signés Lotus seront électriques. Une génération en chasse une autre, les dernières Lotus Elise et Exige Final Editions ont été récemment révélées, les dernières du genre, tandis que trois sportives électriques ont déjà été annoncées. Sans oublier que Lotus et Alpine ont annoncé leur partenariat autour du développements de sportives électriques !

Mercedes - 2030

EQC, EQA, EQB, EQS, EQE... La gamme de modèles badgés EQ est de plus en plus vaste chez Mercedes, démontrant la volonté du constructeur allemand d'accélérer sur l'électrique ! Dans un premier temps, dès 2025, toutes les architectures des nouveaux véhicules seront exclusivement électriques, permettant aux clients de choisir une alternative 100 % électrique dans chaque segment de la gamme. La suite, c'est 2030, où tout les véhicules à Étoile devraient être 100 % électriques.

Mini - 2030

Chez Mini, l'objectif pour devenir une marque 100 % électrique est 2030. Et c'est en 2025 que le dernier lancement avec un moteur thermique aura lieu, tandis que dès 2027, Mini compte sur le 100 % électrique pour 50 % de ses ventes.

Opel - 2028

Opel Manta GSE ElektroMod

Chez Opel, l'ambition dans un premier temps est de proposer une version électrifiée, de chaque modèle d'ici 2024. Puis c'est l'échéance de 2028 qui a été choisie pour faire transformer la marque en 100 % électrique.

Peugeot - 2030

Peugeot e-308

C'est début décembre 2021 que Linda Jackson, la directrice de Peugeot, a confirmé la date de la bascule vers le 100 % électrique en Europe : 2030. Dans un premier temps, d'ici 2024, toutes les Peugeot auront le droit à une motorisation hybride. Ce n'est qu'ensuite, d'ici 2030, que toutes les Peugeot neuves vendues en Europe seront électriques.

La Peugeot 308 électrique, la e-308, en photo ci-dessus, devrait arriver sur le marché dès 2023.

Rolls-Royce - 2030

Rolls-Royce Spectre

C'est fin septembre 2021 que Rolls-Royce a dévoilé les premières photos d'un prototype camouflé annonçant le premier modèle 100 % électrique de la marque. Baptisé Spectre, ce coupé aux allures de Wraith électrifiée est le premier pavé sur la route qui mènera Rolls-Royce à ne plus vendre que des modèles 100 % électriques dès 2030 comme l'a expliqué le PDG de la marque Torsten Müller-Ötvös :

"Avec ce nouveau produit, nous présentons notre référence pour l'électrification complète de notre portefeuille de produits d'ici 2030. D'ici là, Rolls-Royce n'aura plus pour activité de produire ou de vendre des produits à moteur à combustion interne."

Smart

Il y a les marques qui envisagent le passage au tout électrique. Et celles qui ont déjà franchi le pas. C'est le cas de Smart qui avant tout le monde a basculé dans un monde sans émission et sans bruit. De la fortwo à la forfour, en passant par la fortwo cabrio, toutes les Smart sont désormais badgées EQ, le symbole de l'électrification au sein du groupe Daimler.

Volkswagen - 2035

Volkswage ID.Buzz

Si la transition vers l'électrique a déjà bien débuté chez Volkswagen, avec une gamme ID. qui s'élargit rapidement, il faudra attendre 2035 avant que la marque allemande ne passe au tout électrique.

Volvo - 2030

2030 est également la date butoir choisie par Volvo pour ne plus proposer à la vente de véhicules thermiques, ni même "juste" électrifiés. La firme de Göteborg passera au 100 % électrique.

D'ailleurs, petit à petit, la gamme s'électrifie déjà. Outre les versions hybrides rechargeables qui existent sur nombre de modèles de la marque suédoise, le XC40 a déjà été présenté dans sa version Recharge, version 100 % électrique. Tandis qu'il sera très prochainement rejoint par le premier modèle qui ne sortira qu'en électrique, le C40 Recharge, sorte de SUV coupé sur base de XC40. Et qui ne sera vendu qu'en ligne !