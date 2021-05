11 / 12

Pensez-vous qu'une Skoda Octavia pourrait être encore plus grande et plus confortable ? Si c'est le cas, et que vous vivez en Europe, il y a de fortes chances que vous achetiez une Superb.

Cependant, la société tchèque vend en Chine l'Octavia Pro, qui subit essentiellement une croissance significative et quelques changements mineurs, tels que des portes arrière plus longues, des pare-chocs sportifs...

Si l'on parle de dimensions, elle atteint 4,75 mètres de long, soit 64 millimètres de plus que la représentante européenne, et annonce un empattement de 2,73 mètres, soit 44 millimètres de plus.