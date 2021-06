20 / 33

Pour une bonne raison, la plupart des regards sont tournés vers le futur vaisseau amiral électrique EQS, même si Mercedes travaille bien sûr aussi sur la "petite" EQE pour concurrencer la Tesla Model S. Avant son lancement déjà confirmé en septembre, nous avons maintenant le meilleur aperçu de l'homologue électrique de la Classe E. La carrosserie porte un look standard, et nous voyons également les feux finaux.

Par rapport à l'EQS, l'EQE est bien sûr un peu plus petite et elle a également un aspect plus athlétique. Il ne s'agit pas non plus d'une simple version réduite du modèle supérieur.

La Mercedes EQE devrait être dévoilée à l'automne, et une présentation à l'IAA semble envisageable. On ne sait rien de vraiment solide sur les données de performance jusqu'à présent : L'autonomie devrait probablement aller dans le sens de 600 kilomètres, la puissance à plus de 400 ch et 750 Nm. On peut supposer que l'EQE sera également proposée avec différentes options de transmission et d'autonomie.