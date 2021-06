Comme chaque année, l'habituelle WorldWide Developers Conference d'Apple s'est terminée ce 7 juin avec un tas de nouveautés réservées aux iPhone, iPad et autres appareils mobiles (et pas seulement) de Cupertino.

Pour ce qui nous concerne du côté des automobilistes, quelques éléments intéressants ont été annoncés : des nouveautés d'iOS 15 liées à la clé de voiture numérique et de nouvelles fonctionnalités réservées à Apple Maps. C'est tout.

L'iPhone comme clé de voiture UWB

L'utilisation de votre iPhone pour ouvrir et démarrer votre voiture est une fonctionnalité annoncée par Apple il y a près d'un an lors de la WWDC 2020, une fonctionnalité qui utilise la technologie NFC pour connecter votre téléphone et votre voiture quand ils sont à proximité immédiate.

BMW a été le premier constructeur automobile à adopter cette fonctionnalité (également connue sous le nom de Car Key), en ajoutant ses propres clés numériques dans l'application Wallet, car oui, vous avez clairement besoin du soutien du fabricant pour que tout fonctionne.

Cela dit, la véritable nouveauté qu'Apple vient d'annoncer réside dans la mise en œuvre dans Car Key d'une nouvelle technologie, l'UWB (Ultra Wideband), une technique de transmission sans fil à courte portée qui utilise des impulsions d'énergie radiofréquence de courte durée, qui permet d'ouvrir et de démarrer la voiture sans même sortir son téléphone de sa poche.

Comme il s'agit d'un protocole utilisé pour certains appareils médicaux et pour d'autres usages professionnels, et qu'il n'a été ajouté que récemment en tant que puce aux appareils d'usage courant, il doit être pris en charge à la fois par la voiture et par le téléphone (uniquement l'iPhone 11 et 12 pour le moment).

Quoi de neuf dans l'application Maps ?

L'application Wallet, avec iOS 15 est donc enrichi avec cette nouvelle clés de voiture et les documents d'identification, y compris le permis de conduire. Mais il y a aussi du neuf du côté de l'application Apple Maps.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de tirer parti de nouveaux modes d'affichage et d'exploration. C'est pourquoi, dans iOS 15, Apple a pensé à enrichir les lieux et les choses avec plus de détails, de nouvelles couleurs de rues, un mode nuit repensé, des chemins de promenade en réalité augmentée et un système de navigation en trois dimensions compatible avec l'iPhone et Apple CarPlay.

Il est ainsi plus facile de reconnaître les voies de sortie, les passages pour piétons, les îlots de circulation, les pistes cyclables... Grâce aux notifications d'alerte, Maps suit les mises à jour de l'itinéraire que vous avez choisi et vous indique quand il est presque temps de partir pour ne pas être en retard.

C'est pour quand ?

Conscient que, comme d'habitude, la version finale d'iOS 15 arrivera à l'automne prochain, lors du lancement des nouveaux iPhones, Apple a annoncé que les clés de voiture numériques seront disponibles d'ici la fin de l'année 2021 et uniquement avec les véhicules des constructeurs qui choisiront d'accueillir cette fonctionnalité.

Il en va de même pour les nouveautés concernant l'application Maps, qui n'arrivera pas sur Apple CarPlay avant la fin de l'année, mais qui sera anticipée par l'application pour les appareils mobiles avec les débuts d'iOS 15, actuellement disponible pour les développeurs et installable pour tous à partir du mois prochain avec les débuts de la version bêta.