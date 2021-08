Quand il s'agit de voitures qui font de leur faible poids l'une de leurs caractéristiques les plus importantes, on ne peut penser qu'au regretté Colin Chapman, fondateur du constructeur automobile britannique Lotus, et à sa devise, l'une des plus célèbres du monde automobile : "Ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite. Enlever du poids vous rend plus rapide partout".

Sans oublier le fameux "Light is right", que l'on traduit par "Ce qui est léger est bien".

Avec cette philosophie sont nées des voitures telles que la Lotus Elise, qui, dans la version de base, se contente d'un simple 1.6 Toyota de 136 ch. Le Hyundai Kona, par exemple, a un moteur diesel de même puissance dans la gamme et pourtant, il n'a rien à voir avec la Lotus en termes de performances, ni en virage, ni en ligne droite.

Certes, les dimensions, le centre de gravité et la conception sont très différents mais en grande partie l'écart dépend de la demie tonne que la Coréenne affiche en plus sur la balance.

Lotus Elise Hyundai Kona N Line

Garder une voiture légère n'est pas facile, d'autant plus qu'aujourd'hui l'évolution technologique continue d'ajouter des kilos d'accessoires et d'appareils électroniques utiles à la sécurité, ce qui rend difficile, même pour les voitures du segment B, de rester en dessous de 1100 kg.

Bien sûr, il existe des voitures qui répondent aux critères de sécurité et parviennent à être légères en même temps. Lorsqu'Opel a présenté la nouvelle Corsa, il a souligné que le poids à vide de la version d'entrée de gamme avec le moteur atmosphérique de 1,2 litre n'est que de 980 kg. De même, de très petites voitures comme la Suzuki Swift et la Hyundai i10 peuvent peser environ une tonne. Mais diviser par deux cette valeur ? Peu l'on fait.

Dans ce diaporama, nous avons décidé de lister les 10 voitures les plus légères de tous les temps par ordre de poids décroissant. À commencer par la Citroën AX qui avec ses 640 kg est la plus lourde de toutes !