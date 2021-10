2 / 15

Pour remplacer la Renault 19, le constructeur n'a pas hésité à casser les normes de l'époque. Et l'on ne parle pas seulement de design, mais aussi de l'abandon des traditionnelles appellations numériques (même si la Clio et la Laguna étaient déjà passées par là).

Commercialisée jusqu'en 2002, la gamme a subi un lifting à mi-parcours, en 1999, et le modèle a été généralement bien accueilli par les clients européens, grâce à ses dimensions compactes et à son caractère pratique. Mais aussi en raison de sa large gamme de moteurs, avec des options essence et diesel allant de 1,4 à 2,0 litres de cylindrée.