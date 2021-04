Ça y est, cette fois-ci, avec la fin de la tolérance liée au week-end de Pâques, on est rentré de plein pieds dans une nouvelle phase de confinement. Une manière de tenter d'endiguer une nouvelle vague de Coronavirus qui semble hors de contrôle. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé ce reconfinement pour le territoire tout entier lors d'une allocution télévisée le mercredi 31 mars dernier. Et ce pour 4 semaines !

Ce nouveau confinement national induit quelques nouveautés dans les déplacements par rapports aux derniers confinements en date. Notamment de pouvoir se déplacer dans une zone de 10 km autour de chez soi, sans attestation. Mais il y a quelques exceptions. Lesquelles ? Quels sont les déplacements autorisés ? On fait le point.

Pas d'attestation dans un rayon de 10 km

Comme dit précédemment, les déplacements dans un rayon de 10 km autour de son domicile ne sont pas soumis à la présentation d'une attestation. Que vous soyez à pieds, à vélo, en voiture, en moto ou autre, quel que soit le moyen de transport, il n'y a plus cette obligation de l'attestation. Mais attention, car en cas de contrôle, vous devez quand même être en capacité de présenter un justificatif de domicile attestant que vous n'êtes effectivement pas au-delà des 10 km.

Si vous n'avez pas de justificatif de domicile à présenter, alors l'attestation de déplacement dérogatoire est nécessaire (case 1 à cocher).

Vous pouvez dépasser 10 km si...

Il est toujours possible de dépasser le rayon de 10 km autour de chez vous, mais seulement dans un certain nombre de conditions. Et attention, toujours dans le département de résidence et dans les heures hors couvre-feu, soit entre 6h et 19h ! Elles sont détaillées dans l'attestation de déplacement dérogatoire qui devient de fait obligatoire.

Achats (première nécessité ou retrait de commandes)

(première nécessité ou retrait de commandes) Accompagnement des enfants à l'école (et/ou activités péri-scolaires)

(et/ou activités péri-scolaires) Établissement culturel (bibliothèque ou médiathèque) ou lieu de culte

(bibliothèque ou médiathèque) ou Démarches administratives ou juridiques

Pour justifier de ces motifs, il vous faut présenter l'attestation de déplacement dérogatoire valable entre 6h et 19h, à télécharger ci-dessous !

À noter que pour les personnes résidant aux frontières d'un département, une tolérance de 30 km au-delà du département est acceptée.

Pas de limitation de distance pour...

Voici les motifs qui permettent de se déplacer sans limitation de distance, mais toujours avec l'obligation présenter l'attestation :

Activité professionnelle , enseignement et formation, mission d'intérêt général

, enseignement et formation, mission d'intérêt général Santé (consultation et soins)

(consultation et soins) Motif impérial impérieux , personnes vulnérables ou précaires ou gardes d'enfants

, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d'enfants Situation de handicap

Convocation judiciaire ou administrative

Déménagement

Déplacement de transit vers les gares et les aéroports

Pour justifier de ces motifs, il vous faut présenter l'attestation de déplacement dérogatoire valable entre 6h et 19h, à télécharger ci-dessous !

Télécharger mon attestation

Les nouvelles attestation de déplacement dérogatoire pour ce nouveau confinement sont à retrouver ci-dessous en version téléchargeable, ou entièrement numérique :

Les nouvelles attestations sont également disponibles directement sur smartphone via l'application Tous Anti-Covid (lien vers Apple Store / lien vers GooglePlay).

Et si je n'ai pas d'attestation ?

Évidemment, si vous ne présentez pas d'attestation valable lors de vos déplacements, vous serez sanctionné. Vous encourez une amende de 135 €, voire beaucoup plus en cas de récidive.