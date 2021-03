Depuis plus d'un an, les passionnés d'automobiles anciennes enchaînent les coups durs. En effet, après l'annulation du salon Rétromobile pour cette année, c'est au tour de la dixième édition du Mans Classic d'être reportée à juillet 2022 en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs de l'évènement, à savoir Peter Auto et l’Automobile Club de l’Ouest, ont annoncé avoir dû "trancher pour ne prendre personne par surprise".

Il faudra donc patienter encore environ un an et demi avant de pouvoir refouler les paddocks et la piste des 24 Heures du Mans pour découvrir ou redécouvrir les bolides d'exception qui composent le plateau du Mans Classic. L'édition aura donc lieu, normalement, au mois de juillet 2022 et se tiendra le premier ou le deuxième week-end du mois, la date sera confirmée en septembre prochain. Habituellement, cet évènement regroupe environ 200'000 personnes.

"Les jauges maximales de personnes imposées par le gouvernement ne nous permettent pas de maintenir cet évènement aux dates initiales du 1er au 4 juillet 2021. Par ailleurs, même s’il a été envisagé, un huis-clos ne rendrait pas justice à cette manifestation et réduirait considérablement le bel hommage à la grande histoire de l’endurance", a confié Patrick Peter, le fondateur de Peter Auto. "Le Mans Classic sans public, sans exposants et sans clubs ce n’est pas Le Mans Classic".

Cet évènement, qui a normalement lieu tous les deux ans, en alternance avec le Concours d'Élégance de Chantilly, aura le droit à une édition spéciale rendant hommage au centenaire de la création des 24 Heures du Mans en 2023. Un évènement qui s'annonce d'ores et déjà "exceptionnel" d'après Pierre Fillon, le Président de l’Automobile Club de l’Ouest.

Concernant les visiteurs déjà munis de leurs billets, l'organisation communiquera avant le 5 juillet prochain toutes les informations nécessaires. Pour continuer de faire vivre la passion de l'automobile autant que faire se peut en ce moment, aux dates initiales du Mans Classic, c'est-à-dire les 3 et 4 juillet prochains, se tiendra un nouveau rendez-vous, à savoir Historic Racing by Peter Auto, un rendez-vous permettant aux concurrents qui le souhaitent de rouler sur le circuit Bugatti.