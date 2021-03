Combien de voitures sont apparues tout au long de la saga Fast and Furious ? Nous parlons de celles qui jouent un vrai rôle, pas de celles qui apparaissent en arrière-plan, même si en y regardant attentivement, on se rend compte qu'il y a aussi des voitures plutôt sympas. Mais peu sont aussi épiques que cette Corvette, cependant. Et oui, elle est à vendre !

Ou plutôt, vous pouvez enchérir sur elle sur Volocars.com, qui propose actuellement cette Corvette pour une vente aux enchères en ligne qui débutera le 14 avril. D'après l'annonce, il s'agit d'une réplique de Corvette Grand Sport 1963 qui a été utilisée à l'écran dans le film Fast 5, sorti en 2011. Bien que ce ne soit évidemment pas celle qui a été crashée du haut d'une falaise.

Il s'agirait de l'une des trois Corvette qui ont survécu au tournage, servant de voiture pour certains gros plans de Vin Diesel et Paul Walker. En tant que telle, l'annonce prétend que c'est celle avec laquelle les acteurs ont passé le plus de temps.

Galerie: Fast 5 Corvette Grand Sport à vendre

8 Photos

Photo Credit: Volo Auto Sales

Sur les photos, elle a l'air impeccable. Il y a beaucoup d'autres images à consulter sur l'annonce, y compris des photos sur fond vert de la voiture pendant le tournage. La voiture a été construite par Mongoose Motorsports et bien qu'elle ressemble à une Corvette classique, elle est en fait construite sur un châssis tubulaire personnalisé avec une suspension de Corvette C4.

Sous le capot on trouve un moteur V8 5,7 litres de GM Performance, qui développe 384 chevaux (283 kilowatts). Une transmission automatique transmet la puissance aux roues arrière, et tout semble parfaitement fonctionnel.

Alors bien sûr, les amoureux de la 'Vette diront qu'il ne s'agit pas d'une vraie Grand Sport de 1963. Alors que les jeunes lecteurs pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une Corvette radicalement personnalisée pour le film. Mais la Grand Sport C2 originale était en effet une machine sauvage comme celle-ci, jusqu'au capot ventilé et à l'arrière en forme de spider.

Elles ont été produites pour rivaliser avec les Shelby Cobra de l'époque, et seules quelques-unes ont été fabriquées en version coupé ou roadster. Un exemplaire original vaut des millions, mais même les répliques de qualité comme celle-ci rapportent gros. Mongoose Motorsports dispose d'une licence GM officielle pour construire des répliques de Grand Sport, qui se vendent "moins de 100'000 dollars" selon le site Web de la société.

Selon la description de l'enchère, cette voiture a été achetée par le coordinateur des transports du film après le tournage. Elle est restée dans sa collection jusqu'à ce que le vendeur actuel l'acquière. La vente aux enchères sans réserve est prévue en ligne du 14 au 21 avril et l'estimation se situe entre 95'000 et 100'000 dollars. Son rôle à Hollywood fera-t-il exploser son estimation au moment du coup de marteau final ?