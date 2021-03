Depuis que Mercedes a dévoilé la nouvelle Classe C il y a un peu plus d'un mois, nous avons gardé un œil sur le configurateur allemand pour en savoir plus sur la finition d'entrée de gamme avec l'écran central plus petit. Pourquoi ? Parce que les photos espions montraient des prototypes avec l'écran central de base, qui n'était évidemment pas inclus dans la galerie d'images officielles qui ne montraient que la version haut de gamme.

La W206 a finalement été chargée dans le configurateur en ligne de Mercedes-Benz Deutschland, montrant la C180 de base dans toute sa gloire. Et comme prévu, l'intérieur présente une caractéristique que nous adorons : des commandes séparées pour les réglages de la climatisation. En effet, le système d'infodivertissement MBUX passe d'une diagonale de 11,9 pouces (en option) à 9,5 pouces, ce qui ne laisse pas assez de place à l'écran pour intégrer les commandes de climatisation.

Certains n'aimeront effectivement pas cet écran plus petit, mais de notre côté, on trouve qu'accéder rapidement et facilement aux fonctions climatiques de la voiture sont toujours un plus. Et puis toujours dans cet esprit que certains jugeront un peu rétrograde, on préfère aussi la console centrale du modèle de base, car moins centrée sur l'écran. Si seulement Mercedes et les autres constructeurs automobiles proposaient encore ce genre de disposition pour les personnes qui ne veulent pas que leur tableau de bord soit un amalgame d'écrans.

Tout n'est pas parfait, cependant. La Classe C de 2022 de base prévoit également un écran plus petit pour le conducteur. Nous n'avons pas de problème avec l'écran lui-même, qui mesure d'ailleurs 10,25 pouces au lieu des 12,3 pouces proposés en option, mais ses énormes bordures ne sont vraiment pas réussies. Le cadre épais nous rappelle les smartphones et tablettes à bas prix d'il y a plusieurs années et ils ne sont pas à la hauteur du prestige d'une Mercedes toute neuve, même s'il s'agit de la finition d'entrée de gamme.

Pour terminer, notons que la marque à l'étoile a également montré l'EQS de base sans l'Hyperscreen, renonçant ainsi à l'affichage côté passager avant et remplaçant l'écran tactile de 17,7 pouces par l'écran OLED de 12,8 pouces de la Classe S. Retrouvez toutes les infos sur la Mercedes EQS sur le site InsideEVs.fr !