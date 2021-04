Dire que le conducteur dont nous allons parler a perdu la tête est sans doute un doux euphémisme. Et le pire, c'est que ça aurait très bien pu être le cas au sens propre aussi ! Au cas où vous auriez besoin d'un rappel supplémentaire des raisons pour lesquelles il ne faut pas outrepasser les lois, notamment sur la route, regardez cette vidéo d'une voiture qui traverse un passage à niveau. Juste avant un train, forcément.

Sauf que le problème ici n'est pas le train. Mais c'est, à notre plus grande surprise, et sans doute aussi à celle du conducteur, la barrière du passage à niveau. Et c'est elle qui est à l'origine de cette expérience de mort imminente subie par notre fuyard du jour !

Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce clip, mais est-ce vraiment nécessaire ? Nous savons qu'il provient de Pologne et qu'il s'est produit en janvier, bien que la vidéo n'ait été publiée que récemment sur la chaîne YouTube de PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

La description de la vidéo de l'accident est longue, mais curieusement, l'objectif du partage du clip n'était pas de dissuader les justiciers potentiels de fuir les forces de l'ordre. Au lieu de cela, la description vante les mérites de ne pas ignorer les feux (ou les barrières) aux passages à niveau, de peur d'être poussé sur la voie par un train de passage. Ou dans ce cas, d'être tué par un tube rouge et blanc en plein visage !

La description de la vidéo n'ignore pas complètement le fait que ce conducteur a failli être empalé par la barrière. Si normalement, les barrières sont plutôt censé se briser si une voiture ne s'arrête pas lorsqu'elles sont abaissées, celle-ci a même complètement transpercé le pare-brise de ce break Mazda. Alors évidemment, c'est l'angle d'attaque de la voiture qui fait tout, la barrière aurait sans doute été projetée si la voiture était arrivée de face. Ou alors elle aurait transformé le break en cabriolet...

La description de la vidéo indique aussi évidemment qu'il ne faut jamais contourner les barrières lorsqu'elles sont abaissées. Au risque de se retrouver coincé sur la voie. Et pas besoin de faire de dessin pour le risque encouru après...

Pour en revenir à notre histoire du jour, qu'est-il finalement arrivé à ce casse-cou ? La vidéo suggère que la manœuvre risquée a fonctionné, puisque la police qui poursuivait la voiture a été obligée de s'arrêter pour laisser passer le train, qui s'est arrêté ensuite sur la voie pour bloquer complètement le passage à niveau... La voiture poursuivie s'est donc enfuie. Mais les criminels ne se rendent visiblement pas compte que le monde est désormais rempli de caméras qui filment des choses comme les plaques d'immatriculation et les visages des conducteurs.

D'après Car Throttle, ce cascadeur en herbe a finalement été arrêté et accusé de toutes sortes de choses, dont des dommages matériels. Pas sur son pare-brise, mais sur la barrière...