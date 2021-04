Contrairement à d'autres métropoles françaises, la ZFE de la Métropole Rouen Normandie n'est pas encore en place. Ce projet est engagé depuis décembre 2016 et la mise en place du premier périmètre de cette ZFE devrait être effectif dès le 1er juillet 2021.

Une Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) est un secteur géographique défini où la circulation des véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques est interdite par décision du maire. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air dans la métropole rouennaise et garantir à ses habitants de respirer un air de meilleur qualité. Seuls les véhicules immatriculés sont concernés par cette ZFE-m.

Son périmètre

Les boulevards des Belges, de l’Yser, de Verdun, de l’Europe, l’avenue Jean Rondeaux et les ponts Guillaume le Conquérant et Mathilde ne sont pas concernés par cette ZFE-m.

Les véhicules concernés

L’accès, la circulation et le stationnement dans la zone seront autorisés aux poids lourds et véhicules utilitaires légers munis d’une vignette Crit’Air verte, 1, 2 ou 3. L’accès, la circulation et le stationnement dans la zone seront impossibles pour un poids lourd ou un véhicule utilitaire léger avec une vignette Crit’Air 4 ou 5 ou "non classé" soit :

Si la 1 ère mise en circulation de votre VUL de motorisation essence est antérieure au 1 er octobre 1997,

mise en circulation de votre VUL de motorisation essence est antérieure au 1 octobre 1997, Si la 1 ère mise en circulation de votre VUL de motorisation diesel est antérieure au 1 er janvier 2006,

mise en circulation de votre VUL de motorisation diesel est antérieure au 1 janvier 2006, Si la 1 ère mise en circulation de votre PL de motorisation essence est antérieure au 1 er octobre 2001,

mise en circulation de votre PL de motorisation essence est antérieure au 1 octobre 2001, Si la 1ère mise en circulation de votre PL de motorisation diesel est antérieure au 1er octobre 2009.

L'accès, la circulation et le stationnement dans la zone sera autorisé à votre poids lourd ou votre véhicule utilitaire léger uniquement si vous êtes muni d'une vignette Crit'Air verte ou 1 ou 2 ou 3. C’est le certificat d’immatriculation (ou carte grise) qui détermine la catégorie de votre véhicule. Consultez la ligne J. S’il est noté Camionnette ou N, alors vous êtes concernés par la ZFE-m. Pour obtenir la vignette Crit'Air rendez-vous sur : www.certificat-air.gouv.fr

Les sanctions

À partir du 1er juillet 2021, les forces de l’ordre seront habilitées à dresser des procès-verbaux, sur des véhicules en circulation et en stationnement. Le montant sera de 68 euros pour les véhicules utilitaires légers et 135 euros pour les poids lourds. Attention néanmoins, si votre véhicule ne possède pas la vignette Crit’Air, vous n’êtes pas en règle et pouvez être verbalisé, même si votre voiture n'est pas une Crit'Air 4 ou 5 à la base.

Les dérogations

Bien entendu, des dérogations seront prévues afin que certaines catégories de véhicules puissent circuler librement. C'est le cas par exemple des véhicules dits d'intérêt général (police, gendarmerie, pompiers, ambulances...). La liste complète sera ultérieurement détaillée par les pouvoirs publics.

