Bugatti n'est pas un constructeur comme les autres. Dans notre classement des voitures les plus chères au monde, la marque française n'occupe pas moins de six places. Pour vous rendre compte de la cherté (et donc de la rareté des Bugatti), sachez que le modèle "d'entrée de gamme" coûte un peu plus de 2 millions d'euros.

Il n'est donc pas surprenant que les acheteurs potentiels et les passionnés de la marque bénéficient d'opportunités assez exceptionnelles réservées à une poignée de personnes.

Les "passionnés", comme les appelle Bugatti, ont eu la chance de tester deux modèles étonnants - la Chiron Sport et la Chiron Pur Sport. La société a organisé cet événement à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, située à une cinquantaine de kilomètres de Paris. La proximité de Paris n'est pas un hasard. Bugatti a récemment inauguré un nouveau showroom dans la Ville Lumière, où Ettore Bugatti a établi le premier showroom de la marque il y a presque 100 ans.

Galerie: Bugatti Chiron Sport et Pur Sport à Paris

28 Photos

"Après une longue abstinence et des présentations purement numériques, les aficionados de notre marque ont enfin la possibilité ici de tester et d'expérimenter les deux hyper sportives", a déclaré Guy Caquelin, directeur régional Europe chez Bugatti. La pandémie de coronavirus a restreint les rassemblements au cours de l'année dernière, ce qui a fait de ces événements un défi pour la santé de tous. La Chiron a donné naissance à plusieurs variantes et pièces uniques depuis son lancement en 2016, chacune poussant la marque encore plus loin.

La Chiron Sport n'est pas en reste, avec son puissant moteur W16 quadri-turbo et sa puissance considérable. Avec ce modèle, Bugatti s'est attaché à réduire son poids et à renforcer sa suspension. En 2020, la Chiron Pur Sport est arrivée promettant d'améliorer encore plus la tenue de route. Bugatti a révisé la boîte de vitesses pour un rapport de démultiplication plus étroit, a réduit encore plus son poids et a apporté une poignée d'autres changements pour améliorer l'adhérence latérale de la voiture. Bugatti a également limité la production de la Pur Sport à 60 exemplaires seulement : un vrai bijou.