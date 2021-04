Lorsque la BMW Série 8 originale (E31) a fait ses débuts en 1990, elle est apparue comme une petite révolution non seulement pour la marque, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie automobile. Avec ses phares escamotables, son profil super épuré et son intérieur en avance sur son temps, elle ne ressemblait à aucune autre voiture lancée à l'époque, il y a plus de 30 ans.

Si la Série 8 a disparu pendant longtemps, elle est revenue au catalogue depuis maintenant quelques années, en 2018. Ce modèle qui succède tient un rôle assez similaire au modèle original dans la gamme. Il s'agit d'un coupé de grand tourisme haut de gamme, luxueux et doté d'une technologie de pointe, qui offre de belles performances. Mais il est clair qu'il lui manque l'esprit du coupé original en termes de style.

C'est pourquoi le designer TheSketchMonkey s'est mis en tête d'imaginer et de dessiner un successeur moderne à la Série 8 originale. Dans une nouvelle vidéo de 12 minutes, il réimagine la 840i en tant qu'"Autobahn GT ultime", c'est comme ça qu'il l'appelle, avec des influences du modèle des années 1990 plus marquées.

Pour ce rendu, il a pris une superbe 840i de l'époque et a complètement transformé sa partie avant. On retrouve clairement des éléments de la i8 combinés à une paire de petites grilles en forme de haricots. Tendance actuelle oblige, le designer opte dans cette réinterprétation pour des blocs d'optiques à LED intégrés dans le bouclier avant. Et les phares escamotables passent à la trappe. Dommage...

De nouveaux rétroviseurs latéraux, des jupes latérales plus larges, des jantes au dessin plus robuste (celles de la M4), des ailes arrière plus musclées et des poignées de porte affleurantes complètent les modifications visuelles apportées à cette Série 8.

Le résultat est un grand tourer au look quelque peu rétro avec des influences des modèles BMW modernes. Une réinterprétations plutôt réussie, loin, très loin de l'actuelle Série 8, et qui pose évidemment une question : laquelle préférez-vous ? Opteriez-vous pour cette GT au look vintage plutôt que le coupé agressif que nous avons aujourd'hui ?