Les nouveaux modèles de BMW ont fait couler beaucoup d'encre. Tout avait commencé avec le Concept 4 qui annonçait clairement le style de la nouvelle Série 4. Puis, les nouvelles BMW M3 et M4 sont arrivées, et comme on s'y attendait, elles portent l'immense calandre qui ne fait visiblement pas l'unanimité.

Si vous êtes propriétaire d'une BMW Série 5 E60 et que vous êtes amoureux de la face avant de la nouvelle BMW M3, nos amis chinois ont une solution pour vous. Sur Taobao, la copie du pare-chocs de la BMW M3 est en vente. Il a été conçu pour s'adapter à l'avant de la Série 5 E60. Si vous n'aimez pas les grosses narines mais que vous tenez tout de même à "pimper" votre Série 5, celui de la BMW M2 Competition pourrait vous intéresser. Les prix varient de 1800 à 2500 yuans soit 233 € à 323 €.

Ces modifications inattendues ne nous surprennent pas. Sur internet, il est fréquent de tomber sur ce genre de réalisation un peu farfelue. Dommage, car l'avant de la nouvelle M3 ne colle pas du tout avec la Série 5 de l'époque. Le bouclier de la M2 offre peut-être un meilleur rendu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

Nous avons fouillé sur le site de vente en ligne chinois et il se trouve que le vendeur ne propose pas (encore) le bouclier arrière de la BMW M3 G80. Il ne vend pas non plus les autres éléments de carrosserie comme les jupes latérales, seul le pare-chocs avant est disponible.

Les propriétaires de la BMW Série 5 seront peut-être heureux d'apprendre que cet élément de carrosserie existe sur le marché pour tenter de moderniser l'aspect leur berline. Mais la transformation de la Série 5 en M3 est loin d'être réussie, cela ressemble davantage à du tuning de mauvais goût, n'est-ce pas ?