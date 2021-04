Le Porsche Macan, depuis son arrivée en 2014, est un véritable succès. Et il continue d'ailleurs d'être le véhicule le plus vendu de la marque. Et si on se souvient qu'il avait été restylé la dernière fois en 2018, il ne devrait pas tarder à subir un nouveau coup de jeune !

En effet, à la faveur du lancement du Macan tout électrique dans les mois à venir, le Macan "classique", ou du moins thermique, devrait recevoir un dernier petit rafraîchissement. Et de nouvelle photos espions qui viennent de nous parvenir nous montrent pour la première fois un aperçu des nouveautés attendues à l'intérieur du SUV.

Galerie: Porsche Macan restylé, photos espion de l'intérieur

45 Photos

Ces clichés nous montrent un intérieur qui semble presque identique au modèle sortant, bien que Porsche ait fait quelques changements notables. La firme de Stuttgart a remplacé les derniers boutons physiques qui garnissaient la console centrale par des boutons tactiles semblables à ceux du Cayenne. Le levier de vitesses est également plus étroit que celui du modèle sortant. Cependant, le design général de la console centrale et du tableau de bord reste inchangé. Il semble que Porsche va également doter le crossover d'un nouveau volant.

Des photos de l'extérieur montrent également que le Macan a perdu presque tout son camouflage, révélant un crossover qui ressemble étonnamment au design actuel. Cependant, en y regardant de plus près, on peut noter quelques changements pour que le look reste dans l'air du temps. Les pare-chocs avant et arrière ont été redessinés, mais le bouclier arrière reste inchangé. On peut également s'attendre à ce que Porsche modifie également le graphisme des phares et des feux arrière. Sur le côté, le nouveau Macan perd également la bande de protection sur la partie inférieure des portes.

Pour le moment, nous n'avons aucun détail sur ce qui changera au niveau des motorisations de ce Macan. La version d'entrée de gamme devrait continuer avec le quatre cylindres 2,0 litres de 245 chevaux (180 kilowatts), tandis que le Macan Turbo bénéficiera du même V6 2,9 litres qui développe 440 chevaux (323 kW).

Les modifications à venir de ce Macan restylé sonneront comme le chant du cygne du modèle dans sa version thermique, avant que Porsche ne présente le modèle de deuxième génération qui sera entièrement électrique. Le Porsche Macan restylé devrait faire ses débuts dans le courant de l'année, et la version toute électrique devrait arriver par la suite.