Londres, Royaume-Uni - 9 avril 2021 : Motorsport Network, éditeur mondial en sports mécaniques et actualités de l’industrie de l’automobile, a lancé InsideEVs Germany (www.InsideEVs.de), un média d’actualité axé sur les véhicules électriques pour le marché allemand.

Cette nouvelle édition par Motorsport Network rejoint Motorsport.com Allemagne, Motorsport-Total.com, Formel1.de et Motor1.com Allemagne en tant que cinquième site d’information numérique national du groupe de médias en Allemagne. Cela marque également la septième version d’InsideEVs, aux côtés de celles mondiales en langue anglaise, française, italienne, brésilienne, russe et turque. Ensemble, les publications d’InsideEVs ont généré 16,4 millions de pages vues en mars, démontrant ainsi la croissance de l’intérêt pour l’industrie des véhicules électriques et le besoin d’éditions localisées supplémentaires.

Roland Hildebrandt, rédacteur en chef de Motor1.com Allemagne, est également responsable du nouveau site web. Dans le milieu du journalisme automobile depuis 2007, Roland Hildebrandt apporte à l'équipe une expérience riche ainsi qu'un vif intérêt et une connaissance approfondie des automobiles historiques.

Filippo Salza, président du secteur automobile chez Motorsport Network : "Après la Chine, l'Allemagne représente le deuxième plus grand marché mondial en termes de ventes de véhicules électriques. Juste en 2020, le pays a vendu plus de 200 000 véhicules électriques. Les vastes investissements entrepris par les constructeurs automobiles allemands et la transition vers l'électrique et la mobilité durable vont inévitablement augmenter dans les années à venir.

Grâce à InsideEVs, qui est à la pointe de l'information dans ce secteur, InsideEVs Allemagne aidera les constructeurs automobiles à expliquer cette transition et aidera les acheteurs allemands à comprendre les changements de mobilité pour choisir leur prochain véhicule électrique."

Roland Hildebrandt, éditeur en chef d’InsideEVs Allemagne : "L'automobile, les fournisseurs automobiles et les sports mécaniques sont des secteurs tellement importants en Allemagne qu'il était logique d'avoir une version régionale de notre site sur les véhicules électriques en langue allemande.

Nous nous concentrerons sur les actualités axées sur l'Allemagne, nous toucherons un public germanophone et nous espérons montrer la valeur et la force des véhicules électriques dans ce pays. Et avec plus de 85 millions d'impressions de pages sur l'ensemble de nos sites web en langue allemande en mars, notre offre déjà attrayante pour les partenaires publicitaires a encore gagné en pertinence au sein du vaste groupe cible des personnes intéressées par l'automobile et le sport mécanique."