Avec la généralisation des voitures électriques, nous sommes de plus en plus habitués à utiliser le kW comme unité de mesure universelle de la puissance des moteurs. En réalité, cela a toujours été le cas étant donné que même sur des documents tels que la carte grise, c'est cette valeur qui est mentionnée. Dans le langage courant, même commercial, nous sommes plus habitués à parler de chevaux-vapeur ou hp. Du moins en France, en Italie et dans quelques autres pays.

Oui, car la façon d'"appeler" l'unité de mesure de la puissance n'est pas la même partout, ni la façon de la mesurer : au fil des ans, les fabricants ont utilisé différentes façons d'exprimer la puissance de leurs modèles, qui diffèrent non seulement en abréviation mais aussi - légèrement - pour la valeur finale. Voici pourquoi.

CV et HP

Comme vous pouvez l'imaginer, l'utilisation du terme "cheval-vapeur" est étroitement liée à la révolution industrielle, lorsque les premières machines et les premières voitures, équipées de moteurs, ont commencé à apparaître. Les clients et les investisseurs ont pu avoir une comparaison immédiate de la productivité et de la puissance des automobiles, par rapport à celles des chevaux.

Aujourd'hui, le cheval-vapeur peut être défini de deux manières : le cheval-vapeur européen - qui comprend l'acronyme CV, l'allemand PS et les autres énumérés dans le tableau ci-dessous - et le cheval-vapeur britannique, plus connu sous le nom de HP ou même de BHP (acronyme, comme nous le verrons, pas tout à fait correct).

Expression de la puissance selon les pays

Pays Sigle Equivalent France CH (chevaux) CV Allemagne PS (Pferde Stärke) CV UK HP (horsepower) hp Italie CV (cavalli vapore) CV Pays-Bas PK (paardenkracht) CV Portugal CV (cavalo de vapor) CV Russie Л.С. (LS) CV Espagne CV (caballo de vapor) CV

La première unité (CV) est calculée selon les mesures DIN "Deutsches Institut für Normung". Elle est définie comme étant "la puissance nécessaire pour soulever une masse de 75 kg d'un mètre en une seconde". Cela équivaut à 735,49875 watts ou 0,73545 kW. Ainsi, un kW complet équivaut à 1,359 CV.

La seconde (HP), dont la valeur est très proche du cheval-vapeur européen, est basée sur une expression inventée par James Watt lui-même en 1782 pour comparer la puissance des moteurs à vapeur à celle des chevaux de trait. Watt définissait 1 cheval-vapeur comme "la puissance produite pour soulever une masse de 76 kg d'un mètre en une seconde". Cette expression est équivalente à une valeur de 745,3054 Watts ou 0,74530 kW. Dans ce cas, le kW correspond à 1,34173 CV.

Comme nous pouvons le constater, la différence entre CV et HP est minime : la puissance britannique (HP) est supérieure de 1,4 % par rapport à la puissance européenne (CV). Et s'il est vrai qu'aujourd'hui les gens indiquent de plus en plus la puissance en utilisant la mesure "neutre" du kW, les fabricants britanniques et américains (mais aussi la presse) aiment indiquer la puissance maximale en utilisant la mesure qui leur est plus familière.

Le BHP ou brake-horsepower

Comme nous l'avons vu, l'acronyme BHP est couramment utilisé pour désigner les chevaux britanniques ou américains, et est donc équivalent à HP avec l'ajout du "B" qui signifierait "britannique". Cependant, dans certains textes, BHP désigne le brake-horsepower, traduisible en "cheval-vapeur au frein".

La principale différence est que le cheval-vapeur définit la puissance "à la roue", c'est-à-dire celle qui résulte de l'ensemble du système mécanique, tandis que le cheval-vapeur au frein quantifie uniquement la puissance de sortie du moteur, même si elle est calculée en tenant compte de toutes les pertes causées par les mécanismes de transmission, le différentiel, la pompe à eau, l'alternateur, etc.

Ce nom est dû au fait que pour mesurer le BHP, on utilise une puissance de freinage, qui applique une force opposée afin de maintenir la vitesse de rotation souhaitée. La valeur de la puissance au frein est inférieure à celle de la puissance en cheval, et 1 BHP équivaut finalement à environ 1,012869 HP.

La méthode SAE et les superpuissances des années 1960

La différence entre HP et CV est donc dans la formule légèrement différente en kW, mais jusqu'aux années 70, il y avait une autre grande différence entre les puissances européennes et celles déclarées, surtout sur les voitures américaines. Cela dépendait de la procédure de mesure : outre-mer, la Society of Automotive Engineers (SAE), dont les paramètres sont aujourd'hui alignés sur la méthode européenne, testait des moteurs "libres" au banc, c'est-à-dire privés de tous les dispositifs auxiliaires non nécessaires à son fonctionnement direct.

Il est donc facile de comprendre, en pensant au nombre d'éléments qui, dans les voitures traditionnelles, sont "attachés" au moteur (alternateur, climatisation...), comment la puissance déclarée par les modèles américains était plus généreuse. En moyenne jusqu'à 15% par rapport à ce qui aurait été obtenu avec la méthode européenne. Une différence qui, sur des moteurs comme les gros V8 "made in USA", pourrait valoir plusieurs dizaines de CV. Ou mieux, de HP...

kW vs CV, hp et bhp, les conversions