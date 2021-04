Des mois, des années même qu'on attendait la nouvelle grande berline de Citroën. Et la voici qui vient de se révéler : la Citroën C5 X. À première vue, ce modèle ne ressemble à rien de ce qu'on l'on peut voir dans nos rues. En effet, la firme aux Chevrons a pris le parti de dessiner un véhicule à la croisée des chemins entre différents segments. La définition même d'un crossover.

Certains y verront effectivement une berline. D'autres plutôt un break. Tandis que certains éléments esthétiques rapprochent cette Citroën C5 X d'un SUV. Alors, un peu tout à la fois ? C'est effectivement ce que les personnes qui sont à l'origine du projet ont voulu marquer à travers un design qui s'inscrit malgré tout dans l'histoire de Citroën, dans cette tradition d'innovation.

Galerie: Photos live - Citroën C5 X (2021)

20 Photos

Nous avons pu partir à la découverte de cette Citroën C5 X quelques semaines avant sa présentation officielle ce lundi 12 avril 2021, la découvrir en studio, où deux modèles différents nous attendaient. L'occasion de se faire un premier avis sur cette berline qui n'arrivera sans doute pas sur nos routes en 2021, mais plutôt en 2022. Patience !

Tout savoir de la Citroën C5 X : Citroën C5 X (2021) - Toutes les infos, toutes les photos

Alors pour en apprendre plus sur le projet et vous faire patienter jusqu'à sa commercialisation effective, nous avons décidé de vous faire découvrir cette Citroën C5 X à travers trois personnes qui ont contribué à la naissance de cette nouveauté : tout d'abord le chef de produit, Alexandre Cazeaux, qui nous en dit plus sur le produit final. Mais également tout ce qui a trait au design, notamment grâce à Frédéric Angibaud, designer extérieur de cette C5 X, et Diego Jo, qui s'est lui occupé du design intérieur.

Pour l'heure, toutes les infos sur cette nouvelle Citroën C5 X, qui sera fabriquée en Chine, n'ont pas encore été révélées. Il faudra donc encore attendre un peu avant que les futures motorisations essence soient confirmées (la C5 X sera d'abord lancée en hybride rechargeable), et que les prix soient dévoilés.