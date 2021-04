Lamborghini commence l'année 2021 en fanfare en affichant le meilleur résultat de son histoire au premier trimestre. La Maison du Taureau se relance immédiatement après une année 2020 caractérisée par un chiffre d'affaires de -11% en raison des confinements et du gel de la production.

La demande n'a cependant jamais baissé, puisque dès la fin de 2020, les commandes couvraient la production de janvier à septembre 2021.

Les trois premiers mois du Taureau

Pour ce qui est des données, entre janvier et mars 2021, Lamborghini a vendu 2422 voitures. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'un record pour la Maison Emilienne qui a marqué un +25% par rapport à la même période de 2020 et un +22% par rapport au trimestre 2019, qui à son tour était le deuxième meilleur trimestre de tous les temps.

Lamborghini Urus

Lamborghini Aventador Lamborghini Huracan Performante

L'Urus reste le modèle le plus populaire (1382 unités), suivi de l'Huracan (753 unités) et de l'Aventador (287 unités). Parmi les marchés, une dynamique positive a été enregistrée à ce stade précoce de l'année aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne.

La famille s'agrandit

L'année 2021 s'annonce donc comme une année mémorable pour Lamborghini. Après 8205 voitures livrées en 2019 et 7430 en 2020, la nouvelle année s'annonce prometteuse.

Stephan Winkelmann, président et directeur général d'Automobili Lamborghini, a également fait part de ses impressions : "La marque continue de faire preuve d'une grande réactivité au contexte et d'un attrait croissant dans une période de défis et d'incertitudes permanents", a déclaré M. Winkelmann. "Le carnet de commandes a augmenté de 25 % par rapport au premier trimestre 2020", poursuit le dirigeant.

Lamborghini Huracan STO Lamborghini Sián FKP 37

En ces premiers mois de l'année, la Huracan STO a déjà fait ses débuts. Plus tard dans l'année, nous devrions également voir le restylage de l'Urus et la présentation de deux nouveaux modèles avec des moteurs V12 qui seront (peut-être) l'héritier de l'Aventador et une supercar hybride dérivée de la Sian.