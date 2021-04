Jusqu'à présent, nous ne les avions vues qu'en propulsion. Désormais, les BMW M3 et M4, toutes deux dans les versions "plus coquines" Compétition, sont également disponibles avec la transmission intégrale M xDrive.

Les ingrédients des deux super sportives, coupé et berline, restent les mêmes, mais le résultat final change pour une expérience de conduite encore plus passionnante.

Comment fonctionne le M xDrive

Pour commencer, le système M xDrive, vu pour la première fois sur la M5 en 2017, s'appuie sur la propulsion arrière, mais peut également envoyer de la puissance aux roues avant si nécessaire.

Le couple est distribué électroniquement aux deux essieux et, dans le cas des roues arrière, le différentiel M actif gère la puissance. Le système M xDrive et le différentiel actif M sont tous deux directement reliés au système de contrôle de la stabilité pour garantir la réactivité, l'agilité et la gestion efficace du sous-virage et du survirage.

L'intérieur de la M xDrive peut être personnalisé grâce à trois modes. Le mode 4RM est le réglage neutre où la voiture privilégie une conduite équilibrée. En 4WD Sport, il y a plus de couple envoyé à l'essieu arrière pour un style plus dynamique, tandis qu'en 2WD, la puissance est gérée par les roues arrière uniquement pour une voiture qui garde le feeling propulsion !

Plus rapide en sprint !

La gestion améliorée de la traction par rapport à la pure traction arrière pure améliore l'accélération, déjà excellente. Les M3 et M4 Compétition, tout en conservant intacts leurs 510 ch, sprintent de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes, soit quatre dixièmes de seconde plus vite que les versions propulsion.

Vous l'aurez compris, les deux sportive arrivent à gommer la prise d'embonpoint d'environ 40 kg liée à la traction intégrale. En revanche, selon le pack installé, la vitesse de pointe peut être de 250 ou 290 km/h.

Équipement et nouvelles couleurs

Les modèles Competition xDrive sont tous équipés d'une transmission automatique à 8 rapports et de jantes M en alliage léger de 19 pouces (avec pneus 275/35 ZR19) à l'avant et de 20 pouces à l'arrière (285/30 ZR20).

L'équipement de base comprend également, entre autres accessoires, le système d'infodivertissement BMW Live Cockpit Professional, les sièges MSport et le pack Driving Assistant Professional avec régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et maintien actif de la trajectoire.

Les premières M3 et M4 Competition xDrive arriveront chez les concessionnaires en août 2021. Elles seront disponibles dans les nouveaux coloris suivants : jaune San Paolo, gris Brooklyn métallisé, vert Isle of Man métallisé, blanc brillant métallisé individuel et bleu Portimao métallisé individuel. Pour l'instant, BMW n'a pas annoncé les tarifs des deux versions.