Vous n'avez jamais croisé de Polestar 1 sur la route alors que la voiture a été présentée il y a plus de trois ans ? C'est normal, puisque ce modèle, qui accompagnait le lancement de la marque Polestar comme un constructeur désormais indépendant de Volvo, n'a jamais été commercialisé en France. Polestar tarde d'ailleurs à s'implanter dans l'Hexagone, entre problèmes juridiques et crise sanitaire qui n'arrange rien.

Si Polestar doit normalement arriver en France cette année avec la Polestar 2, un modèle 100 % électrique à mi-chemin entre une berline et un SUV, la Polestar 1 présentée aujourd'hui ne devrait pas fouler le sol français. En effet, cette édition spéciale, limitée à seulement 25 exemplaires pour toute l'Europe, marque la fin de carrière du modèle, lancé il y a seulement trois ans et produit à 500 exemplaires par an.

Souvent plébiscitée par son design, la Polestar 1 est un coupé hybride rechargeable développant la bagatelle de 600 chevaux et 1000 Nm de couple. Cette puissance est obtenue grâce à la présence d'un quatre cylindres 2,0 litres avec une double suralimentation (turbo + compresseur) de 382 chevaux associé à deux moteurs électriques dont la puissance cumulée atteint 218 chevaux.

Ces deux moteurs sont aussi jumelés à un range-extender thermique de 34 kW et 150 Nm. Divisée en trois packs, la batterie cumule 34 kWh de capacité énergétique. En termes d’autonomie, le constructeur revendique jusqu’à 150 kilomètres en mode électrique.

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, cette Polestar 1 s'illustre essentiellement des versions plus classiques avec une livrée spécifique, notamment cette teinte "or mate" qui s'accorde à la couleur des étriers de freins, la présence de jantes de 21 pouces de série, des optiques à LED ou encore de surpiqûres jaunes à l'intérieur.