La marque Brough Superior a refait parler d'elle ces derniers mois. Et après la Pendine présentée en 2019, la société britannique a annoncé un nouveau modèle, naturellement inspiré du passé : la Lawrence.

Le nom, et les formes, rendent hommage à la SS1000 et à l'un de ses plus célèbres propriétaires : Thomas Edward Lawrence, officier et écrivain britannique plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie.

La Brough Superior Lawrence conserve l'aspect classique et unique des motos de M. Brough, mais apporte une dose de modernité et se tourne vers l'avenir avec des matériaux modernes et ultralégers. Un vent de fraîcheur apporté par le rachat de la marque en 2018 par un Français, Thierry Henriette, qui a décidé de poser les valises de ce constructeur mythique dans les alentours de Toulouse, à Saint Jean.

Un physique unique

Suspendue entre le passé et le présent, la Lawrence est dotée d'une carrosserie en fibre de carbone, d'un nouveau design pour la selle et le réservoir et d'un look résolument plus dynamique et sportif qui la place quelque part entre un power cruiser moderne et un board tracker des années 1930. C'est très réussi !

D'autres éléments contribuent à l'aspect unique de cette moto, comme le châssis et certaines pièces mécaniques : la fourche à parallélogramme est en aluminium, comme le bras oscillant avec amortisseur unique réglable en précharge et en rebond et la structure, avec cadre et châssis en titane.

L'échappement est placé haut et droit, avec un double tuyau d'échappement dans le style scrambler. L'instrumentation est essentielle et minimale, avec un seul instrument analogique qui contient le compteur de vitesse en km/h et en mph, et un petit écran LCD à l'intérieur. Le bloc optique se compose d'un grand phare à LED à l'avant et d'un élément bien caché à l'arrière.

Galerie: Brough Superior Lawrence 2021

7 Photos

Quelques chiffres

Passons à l'aspect purement mécanique. Le moteur de la Brough Superior Lawrence est un bicylindre en V de 997 cm3, capable de délivrer 102 ch et un couple maximal de 86 Nm à 7300 tr/min.

Seuls 188 exemplaires du modèle seront produits dans l'usine de Toulouse. Un chiffre qui fait référence à la date de naissance de Lawrence d'Arabie qui a donné son nom à la moto, né en 1888. Un modèle rare donc, et un prix qui va avec cette rareté : comptez 66'000 € pour vous offrir cette Brough Superior Lawrence.