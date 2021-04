En 2018, on vous présentait ce radar de poche qui n'était jusqu'à présent qu'en phase expérimental. On apprend aujourd'hui que les premiers exemplaires du TruSpeed ont été livrés aux gendarmes de la Manche, et que 1000 exemplaires ont déjà été commandés.

La particularité de ce radar est qu'il est petit. Il est tellement petit que les forces de l'ordre peuvent même le ranger dans leur poche. Grâce à lui, ils pourront multiplier les points de contrôle et gagner en discrétion.

"La mise en service est immédiate. On le sort, on se met en place et il est tout de suite prêt à l'emploi. Les contrôles peuvent se faire de manière plus spontanée. On gagne en souplesse et en dynamisme. Nous pouvons multiplier les points de contrôle et surveiller les comportements des usagers. L’objectif est de surprendre les délinquants de la route.", a déclaré le Capitaine Gilles Iglesia.