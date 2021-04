Le fait que la VW Polo subisse un restylage en bonne et due forme ne surprendra personne. Depuis un certain temps déjà, on a pu voir des prototypes et la marque de Wolfsburg elle-même avait annoncé la nouvelle par le biais de teasers. Le moment est donc venu : voici la nouvelle Polo restylée, millésime 2021 !

La populaire citadine (depuis 1975, 18 millions de Polo ont été vendues dans le monde) est connue pour être une sorte de "Mini Golf". Elle a donc été modifiée à l'avant et à l'arrière dans le style de la Golf 8. La bande lumineuse à LED (en option) le long de la partie avant et les feux arrière qui se prolongent maintenant dans le hayon avec le nom du modèle au centre sont frappants. D'ailleurs, tous les modèles Polo seront équipés de phares et de feux arrière à LED de série à l'avenir.

Galerie: Volkswagen Polo (2021)

46 Photos

Nouveau regard

Les nouveaux phares matriciels à LED IQ-LIGHT, disponibles en option, sont également particulièrement remarquables. Dans ce cas, les phares jumelés à LED et les feux de jour à LED forment une signature lumineuse tout à fait unique. Ici, la nouvelle Polo établit un pont stylistique avec les modèles ID. ainsi qu'avec les nouvelles Golf et Arteon - les premières Volkswagen dotées d'une barre transversale à LED dans la partie avant.

La version supérieure des feux arrière à LED se caractérise également sur le plan technique par une fonction de clignotement à défilement, et une fonction de commutation des LED lors du freinage.

La nouvelle Polo restylée mesure 4053 mm de long. L'empattement atteint 2564 mm. Les porte-à-faux diminuent, ce qui donne à la voiture une apparence puissante et sportive. La Polo mesure 1751 mm de large et 1446 mm de haut. Conclusion : les dimensions restent les mêmes.

Digitalisation

À l'intérieur, le "Digital Cockpit" avec l'écran de 8,0 pouces est toujours de série. La Polo Style (nous parlerons de l'équipement plus tard) dispose également du "Digital Cockpit Pro" avec un cockpit de 10,25 pouces de série.

L'écran du système d'infodivertissement est disposé de manière centrale dans un îlot noir brillant. Le seul bouton supplémentaire dans cette zone est le commutateur de feux de détresse. À gauche, l'îlot de commande noir brillant se fond dans le niveau des instruments. Découvrez ci-dessous une comparaison directe entre les Polo de 2017 et de 2021 :

Les fonctions de climatisation, comme dans la Golf, sont actionnées par des boutons tactiles. Néanmoins, la Polo se passe du panneau de commande tactile pour les feux de la Golf au profit d'un interrupteur rotatif classique.

Plus d'aides à la conduite

Côté aides à la conduite, pour la première fois dans sa catégorie, la nouvelle Polo peut être commandée avec l'option "IQ.DRIVE Travel Assist". Celui-ci combine, entre autres, le nouveau régulateur de vitesse prédictif "ACC" (adaptive cruise control) et le système d'alerte de franchissement de ligne en un nouveau système d'assistance, permettant une conduite semi-automatique à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h.

Par ailleurs, chaque Polo est équipée de série de systèmes d'assistance tels que le système de surveillance de l'environnement "Front Assist", qui comprend la fonction de freinage d'urgence en ville et, désormais, le "Lane Assist".

Les motorisations

Comme pour la Seat Ibiza récemment restylée (et probablement la toute nouvelle Skoda Fabia, qui sera dévoilée en mai), il n'y a pas d'hybridation douce essence dans la VW Polo. Le diesel a déjà été abandonné en août 2020, laissant cinq moteurs à essence : les moteurs à essence disponibles au lancement développent 59 kW (80 ch), 70 kW (95 ch) et 81 kW (110 ch). Le moteur de 70 kW sera disponible en option avec une boîte de vitesses à double embrayage (DSG) à 7 rapports, le moteur de 81 kW étant de série.

En outre, la Polo sera à nouveau disponible en version 1.0 TGI gaz naturel/essence. Le 1.0 TGI développe 66 kW (90 ch). Tous les moteurs destinés au lancement sur le marché sont des unités à trois cylindres d'une cylindrée de 999 cc ; à partir de 70 kW, ils sont équipés d'un turbocompresseur.

Les lignes d'équipement ont été redessinées et reconfigurées. Jusqu'à présent, la Polo était disponible en Trendline (modèle de base), Comfortline (niveau intermédiaire) et Highline (version supérieure). Volkswagen a réorganisé tout cela, l'a rendu plus clair et a intégré de série les périphériques qui ont de toute façon la faveur de la plupart des acheteurs.

Arrivée fin septembre 2021

Il est désormais similaire à celui de la Golf : désormais, le configurateur commence par la version "Polo", puis se poursuit avec "Life", "Style" et "R-Line". Les préventes de ces versions débuteront ce printemps, et elles seront disponibles chez les concessionnaires à partir de fin septembre 2021. En outre, la Polo sera à nouveau disponible en GTI, alors avec une puissance de 207 ch. VW a prévu sa première mondiale pour l'été.