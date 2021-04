Maserati est actuellement dans une phase de transition sans précédent, avec une gamme de produits assez vieillissante, notamment par rapport à la concurrence qui s'est largement étoffée ces dernières années. Mais le renouveau de Maserati, c'est pour bientôt, avec une offensive électrifiée sans précédent, l'arrivée d'une nouvelle supercar, à savoir la MC20, et celle d'un petit SUV baptisé Grecale.

En attendant des jours meilleurs, la marque continue de faire parler d'elle avec des éditions spéciales et de nouvelles déclinaisons de modèles déjà existants. C'est le cas aujourd'hui avec la présentation, en marge du Salon de Shanghai 2021, des Maserati Levante et Ghibli "F Tributo Special Edition". Ces deux séries spéciales font écho aux débuts de Maserati en compétition, des débuts qui remontent au 25 avril 1926, avec l'engagement en course du premier modèle de course du constructeur : la Tipo26. Ce modèle s'imposa notamment sur la Targa Florio en catégorie 1500 cm3 avec Alfieri Maserati à son volant.

Le 17 janvier 1954, Maserati effectuait ses débuts en Formule 1 avec la monoplace 250F pilotée par un certain Juan Manuel Fangio, une association qui va couronner Maserati du titre constructeur cette année là, et Fangio du titre de Champion du monde lors de la seule saison 1957.

L'édition spéciale "F Tributo", le "F" pour Fangio et le "Tributo" pour "Hommage", a été conçue autour des Ghibli et Levante avec deux livrées exclusives : le "Rosso Tributo", la couleur historique de Maserati, et la teinte "Azzurro Tributo" en référence à la ville de Modène, là d'où vient Maserati. Les changements sont simplement esthétiques avec des jantes "Anteo" de 21 pouces en finition noire pour le Levante, tandis que des modèles "Titano" de 21 pouces en finition noir brillant équipent la Ghibli.

Ces deux versions se distinguent aussi par des badges spécifiques réalisés en finition noir brillant au niveau de la carrosserie. À l'intérieur, les deux habitacles sont habillés de cuir noir pleine fleur, avec quelques touches de couleur rouge ou jaune au niveau des surpiqûres. Sous le capot, il n'y a pas de changements particuliers par rapport aux moteurs proposés actuellement. Pour le moment, la marque n'a pas précisé le montent de ces éditions spéciales ni même les disponibilités.