Miami, 22 avril 2021 - À l'occasion de la Journée de la Terre 2021 et après un événement inaugural réussi en Italie en début d’année, Motorsport Network annonce qu'InsideEVs, la source d'informations internet la plus fiable sur les véhicules électriques, accueillera les premiers Electric Days Digital aux États-Unis les 20 et 21 septembre 2021. Cet événement de deux jours sera entièrement virtuel et gratuit pour tous. Son objectif est de célébrer, d'informer et de promouvoir la révolution imminente des véhicules électriques aux États-Unis.

Les Electric Days Digital sont composés d'une série d'événements numériques sur deux jours qui comprendront des articles, des interviews, des conférences, des tables rondes en direct, et plus encore. La date des Electric Days Digital coïncidera également avec la Journée Zéro émission du 20 septembre et précédera le début de la National Drive Electric Week (NDEW) du 25 septembre au 3 octobre. Plug In America, qui coordonne depuis longtemps la NDEW, est aussi un partenaire média des Electric Days Digital.

Un grand nombre de ces événements numériques seront animés par les rédacteurs d'InsideEVs, qui sont des experts reconnus dans le milieu des véhicules électriques. Il s'agit notamment de Kyle Conner, rédacteur d'InsideEVs et détenteur du record du Cannonball Run en véhicule électrique, et de Tom Moloughney, journaliste mondialement respecté qui couvre le sujet de la recharge et de l'infrastructure des véhicules électriques.

Ces événements numériques accueilleront également des représentants des constructeurs automobiles qui commercialisent aujourd'hui des véhicules électriques, grâce notamment aux PDG qui donnent le feu vert aux ingénieurs qui travaillent à leur développement. Des experts d'autres domaines, ainsi que des influenceurs des réseaux sociaux, participeront aussi aux événements numériques des Electric Days en tant qu'invités spéciaux.

Les Electric Days Digital représentent également un outil numérique précieux qui guidera les gens vers l'acquisition d'un véhicule électrique, grâce aux guides d'achat qui seront disponibles sur www.electricdays.us et www.insideevs.com. Ces deux plateformes en ligne accueilleront du contenu multimédia visant à clarifier et à informer le public sur les solutions de mobilité électrique et à l'aider à identifier la voiture idéale pour ses besoins de mobilité.

Enfin, InsideEVs profitera des Electric Days Digital pour annoncer les résultats de sa première enquête auprès des amateurs de véhicules électriques. L'enquête comprendra des données précieuses provenant de milliers de répondants qui représentent l'ensemble des acheteurs potentiels de véhicules électriques, des personnes peu intéressées à celles qui cherchent à acquérir leur deuxième véhicule électrique après être tombées amoureuses de leur premier modèle. Les questions de l'enquête seront conçues par les rédacteurs d'InsideEVs, avec la contribution d'analystes du secteur et d'experts en vente.

De plus amples informations sur les Electric Days Digital seront publiées dans les mois à venir, à mesure que l'itinéraire des événements numériques sera finalisé, que les participants seront confirmés et que d'autres sponsors et partenaires seront ajoutés.

John Neff, rédacteur en chef Automotive, Motorsport Network : "InsideEVs annonce depuis des années l'arrivée des véhicules électriques sur le marché de masse, et ils sont enfin là ! Les Electric Days Digital sont notre manière de présenter au grand public l'avenir de la motorisation électrique et de démontrer ses avantages, non seulement pour notre environnement, mais aussi pour nos vies. Votre prochaine voiture devrait être un véhicule électrique – les Electric Days Digital vous montreront pourquoi et vous aideront à choisir la meilleure voiture pour vous."

Filippo Salza, président Automotive, Motorsport Network : "La voiture électrique est une réalité, mais la transition ne fait que commencer. Il faut l'expliquer aux gens car une nouvelle technologie doit être comprise avant d'être choisie. Nous avons commencé ce processus avec les Electric Days Italy et nous prévoyons de le poursuivre aux États-Unis et sur d'autres marchés mondiaux."