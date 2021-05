Avec un coût à la pompe inférieur par rapport à des modèles essence classiques, le bioéthanol séduit de plus en plus d'automobilistes. Le moyen le plus répandu aujourd'hui pour bénéficier de ce type de carburant, c'est l'installation d'un kit permettant ainsi au moteur de carburer au Superéthanol-E85, tout en pouvant continuer à rouler au sans-plomb en parallèle, les stations distribuant de l'E85 n'étant pas forcément très nombreuse.

L'avantage, c'est évidemment de faire un plein à bas coût, mais c'est aussi bénéficier d'une carte grise gratuite dans certaines régions françaises. Le seul inconvénient, ce sont les consommations, 15 à 20 % plus élevées par rapport au même moteur carburant au sans-plomb. L'écart de prix à la pompe entre les deux carburants est si significatif en faveur de l'E85, que cette surconsommation est largement amortie au moment de faire le plein.

Rares sont les constructeurs à proposer des véhicules neufs pouvant carburer directement à l'E85. Ford a fait partie des pionniers en France en proposant, sur l'ancienne génération de son Kuga, une version Flexifuel de 150 chevaux. Le Kuga reviendra d'ailleurs en octobre prochain avec un dérivé carburant à l'E85 et basé sur la nouvelle génération. Comble du luxe, cette version sera associée à la déclinaison hybride 2,5 litres de 190 chevaux.

En attendant donc cet intéressant Ford Kuga Flexifuel de nouvelle génération, la firme américaine présente trois nouveaux modèles carburants à l'E85, à savoir les Fiesta, Puma et Focus. La petite Fiesta hérite d'un bloc trois cylindres 1,0 litre EcoBoost de 95 chevaux, tandis que les Focus et Puma ont le droit à un bloc trois cylindres 1,0 litre EcoBoost de 125 chevaux.

Concernant les prix, la Ford Fiesta Flexifuel débute à partir de 18'150 euros en finition "Cool and Connect" et s'échange jusqu'à 21'850 euros en finition "Active X". La Ford Focus Flexifuel est uniquement proposée sur des versions haut de gamme, les prix s'échelonnant entre 27'600 euros pour une finition "ST-Line" et 28'700 euros pour un modèle "Active X". Enfin, concernant le Puma, la version "Titanium" débute à partir de 23'300 euros, et il faudra débourser jusqu'à 29'400 euros pour un Puma Flexifuel "Vignale".