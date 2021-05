Début avril, Mercedes a présenté un timide restylage de mi-carrière pour sa CLS. À sa sortie en 2018, ce modèle était important à plus d'un titre pour la firme étoilée, puisqu'il inaugurait le nouveau design de la marque, qui s'est ensuite démocratisé sur une bonne partie des modèles du catalogue. Ce fut aussi le premier modèle à recevoir une variante Mercedes-AMG 53 avec un six cylindres en ligne doté d'une micro-hybridation.

Le design, c'est bien évidemment le premier critère d'achat pour les clients de la CLS, avec cette ligne de toit fuyante qui lui confère un aspect élégant et dynamique. La CLS, c'est l'alternative à l'Audi A7 Sportback chez Mercedes, et depuis la première génération sortie en 2004, 450'000 clients ont été séduits par la berline allemande.

La Mercedes-AMG CLS 53 coiffe la gamme avec ses 435 chevaux.

Concernant ce restylage, Mercedes vient d'annoncer les prix pour le marché français, et ceux-ci débutent à partir de 77'750 euros pour la version 220 d équipée d'un quatre cylindres 2,0 litres diesel de 194 chevaux et 400 Nm de couple. Il faudra débourser 97'600 euros pour une version 400 d pourvue d'un six cylindres en ligne diesel de 330 chevaux et 700 Nm de couple.

Les deux modèles sont soumis à un malus en France, un montant qui varie en fonction des équipements. Ainsi, pour la version 220 d, le malus varie de 260 à 2544 euros en raison de rejets compris entre 143 et 167 g/km de CO 2 . Concernant la version 400 d, les rejets varient de 175 à 194 g/km, ce qui occasionne un malus compris entre 4279 et 11'488 euros.

Du côté de l'essence, il faudra compter uniquement sur une version signée Mercedes-AMG, la 53, avec un six cylindres en ligne micro-hybridé de 435 chevaux et 520 Nm de couple. Ce modèle est disponible à partir de 103'200 euros avec un malus compris entre 21'171 et 30'000 euros, selon les équipements, en raison de rejets allant de 209 et 219 g/km. Les premières livraisons de la Mercedes CLS restylée interviendront en juillet prochain. Le carnet de commandes est d'ores et déjà ouvert.