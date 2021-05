Cela fait déjà un certain temps que des clichés de la future BMW Série 2 de nouvelle génération circulent sur les internets. Mais avec des camouflages intégraux qui ne permettent pas de distinguer grand chose. Jusqu'à cette nouvelle photo que nous vous présentons aujourd'hui !

La Série 2 que l'on a devant nos yeux ne se contente de camouflages qu'à l'avant et à l'arrière. Ce qui laisse visible un large profil ! On ne connaît pas l'origine exacte de ce cliché mystère car l'image ne provient pas de nos fournisseurs habituels, et nous ne savons même pas où elle a été prise.

Il semblerait qu'il s'agisse d'une version M Performance, à en juger par le spoiler sur la malle de coffre et les jantes en alliage assez grandes laissant apparaître d'imposants freins. Le plus gros indice nous vient sans doute de l'aile avant, où le badge M reste caché sous le plus petit morceau de camouflage. Si notre hypothèse est correcte, nous sommes en présence d'une M240i animée par un moteur six cylindres en ligne.

Alors que tous les autres modèles de la Série 2 sont basés sur une plateforme à traction avant, il est évident pour nous, à en juger par les proportions du prototype, que le coupé deux portes reste fidèle à l'héritage de BMW. Vous remarquerez la nouvelle poignée de porte similaire à celle que nous avons vue sur la i4 électrique et dans les photos espions de la prochaine Série 4 Gran Coupé. Difficile à dire en regardant cette photo, mais nous croisons les doigts pour que la prochaine génération ne soit pas beaucoup plus grande (et plus lourde) que la Série 2 sortante (F22).

Bien que la partie avant ne soit pas visible sous cet angle, nous vous rappelons que de récents clichés ont révélé que la grille de calandre sera normale et ne reprendra pas la taille XXL de celle de la Série 4. À l'arrière, attendez-vous à une paire de gros embouts d'échappement angulaires réservés au dérivé M Performance, ou à un quadruple échappement pour la M2.

Le peu de camouflage qui reste sur ce prototype devrait être enlevé avant la fin de l'année, avant le lancement de la M2, qui devrait avoir lieu en 2023. Le temps nous dira s'il y aura une nouvelle Série 2 Cabriolet, étant donné l'état actuel du marché, où les voitures à deux portes, notamment les cabriolets, n'ont plus le vent en poupe.

Il ne serait pas exagéré de penser qu'il s'agit de la dernière Série 2 équipée d'un six cylindres en ligne. L'adoption progressive de l'électrification signifie que les constructeurs automobiles réduisent la taille de leurs moteurs à combustion tout en ajoutant une configuration hybride au mélange pour se conformer aux réglementations plus strictes en matière d'émissions.

BMW a récemment été aperçu en train de tester un prototype électrique de M2, et même s'il s'agissait d'un mulet pour un groupe motopropulseur EV plutôt que d'une véritable M2 à zéro émission, c'est un signe que les véhicules de performance se dirigent vers l'ère électrique.