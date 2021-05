Toutes. Vendues. Si vous comptiez vous faire plaisir en vous offrant la nouvelle Ferrari 812, sachez qu'il n'y en a déjà plus. Avant même sa présentation ce 5 mai 2021. L'info nous vient du président-directeur général par intérim de la firme au Cavallino, John Elkann.

Pour rappel, cette nouvelle Ferrari 812 très spéciale, et dont on ne connaît pas encore le nom, a déjà été révélée à travers plusieurs clichés, et sera produite en édition limitée.

La nouvelle Ferrari 812 Competizione est là ! ⠀ Ferrari 812 Competizione (2021) - Ode aux douze cylindres

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la présentation des résultats du premier trimestre (EBITDA à taux de change constants +24% à 376 millions d'euros et résultat opérationnel +21% à 266 millions), Elkann a confirmé quelques informations importantes sur le futur de Ferrari : que le SUV baptisé Purosangue sera effectivement lancé en 2022, tandis qu'en 2025 ce sera au tour de la première Ferrari entièrement électrique qui "transmettra aux nouvelles générations" les valeurs et les émotions de la marque classique.

Ferrari 812 Superfast en édition limitée

"Nous continuons à exécuter notre stratégie d'électrification de manière très disciplinée. Une occasion unique de créer une expérience spéciale pour nos clients. Nous sommes très enthousiastes à propos de notre première Ferrari entièrement électrique que nous dévoilerons en 2025", a réitéré M. Elkann, soulignant que "les technologies sont, comme toujours, guidées par le savoir-faire que nous appliquons dans les sports automobiles où nous nous sommes développés, notamment en Formule 1."

La recherche d'un nouveau PDG se poursuit

Le président de Maranello a ensuite rappelé que la recherche d'un nouveau PDG avance "sur une courte liste de candidats très forts". "Notre futur PDG aura toutes les qualités requises, y compris une connaissance approfondie des technologies nécessaires pour assurer un avenir fructueux à Ferrari", a ajouté M. Elkann.

Débâcle à la Piazza Affari

Elkann a ensuite mis en garde contre le fait de considérer que les effets de la pandémie sont déjà derrière nous, au point que Ferrari adoptera une attitude "prudente" en matière de dépenses et, comme déjà prévu dans la déclaration avec les données sur les comptes, a décidé de reporter d'un an les objectifs financiers. Ce qui, en revanche, n'a pas plu à la Bourse : à la fin de la séance, le titre du Cheval Cabré était le plus mauvais de la Piazza Affari de Milan en baissant de 8,02%.