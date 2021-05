Les enfants fous de voitures des années 1980 reconnaîtront instantanément le Wild One de Tamiya. À l'époque, il faisait la une de magazines spécialisés dans les voitures radiocommandées. Tamiya a déjà réédité la Wild One en 2012, mais il n'y a jamais eu de réédition aussi épique que celle que l'on va vous présenter. Imaginez un buggy Wild One assez grand pour être conduit !

Cette version s'appelle officiellement le Wild One Max et est présentée comme un buggy à l'échelle 8/10e qui n'a pas besoin de radiocommande. Il s'agit d'un buggy de taille humaine. Un véritable buggy avec une place assise pour un seul occupant et suffisamment de puissance pour atteindre une vitesse de 50 km/h. Il est construit par The Little Car Company sous licence Tamiya, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est que c'est ce même constructeur de niche qui a créé l'impressionnant Baby Bugatti et l'adorable Aston Martin DB5 Junior.

Galerie: Tamiya Wild One Max buggy grandeur réelle

5 Photos

En fait, il est plus exact de dire que toutes les pièces du Wild One Max sont fabriquées par The Little Car Company. Selon Tamiya, ce modèle presque grandeur nature peut être construit en kit à la maison, pièce par pièce, tout comme le modèle original à l'échelle 1/10. Vous aurez également tous les autocollants pour habiller correctement votre Wild One Max une fois qu'il est assemblé. Il il semblerait qu'il y ait aussi une boîte pour le Wild One Max. Tamiya ne précise pas si ce buggy des dunes de 250 kg sera livré identique à celle du modèle original, mais aux dimensions humaines, mais nous espérons vraiment qu'il le sera.

Comme les précédentes offres de The Little Car Company, le Wild One Max fonctionne à l'électricité, mais contrairement aux autres, c'est tout à fait approprié ici. Un seul moteur entraîne les roues arrière, en utilisant une batterie de 2 kWh qui permet une autonomie de 40 km. La puissance de crête est de 5,5 chevaux (4 kilowatts) et pour canaliser cette puissance, la Wild One Max est équipée de pneus tout-terrain de 15 pouces, d'une suspension à ressorts et de freins Brembo.

Nous avons déjà mentionné la vitesse de pointe de 50 km/h mph, mais si cela ne vous suffit pas, certaines mises à niveau sont disponibles. On parle de "hop-ups" pour les voitures télécommandées, ici ce sont des options. Il y a même des améliorations pour le rendre légal pour la route aux États-Unis et en Europe. Peut-être en croiserez-vous un ?

À ce stade, la Wild One Max est toujours en cours de développement et sa date de sortie est prévue pour 2022. Elle sera également relativement abordable, avec des prix qui devraient commencer autour de 6000 £ au Royaume-Uni, 7000 € dans d'autres parties de l'Europe et 8250 $ aux États-Unis. Si l'on compare ce prix au fait de vivre son rêve d'enfant en conduisant son jouet radiocommandé préféré, on peut dire que c'est de l'argent bien dépensé !