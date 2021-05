Retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus, le neuvième volet de la franchise Fast and Furious sortira finalement en salle le 25 juin 2021. Aux USA au moins, car en France, il est prévu pour le 14 juillet.

Cependant, ceux qui s'attendent à ce que Vin Diesel et le reste de la bande reviennent aux racines de la série, à savoir les courses illégales, vont être déçus. Cette trame cinématographique a depuis longtemps été remplacée par des explosions, des armes à feu, des combats et, comme nous sommes sur le point de le voir dans Fast 9, même un peu d'action... spatiale !

Heureusement, une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle "The Fast Saga" montre que le neuvième film tournera toujours autour des voitures. D'ailleurs l'équipe à l'origine de Fast 9 n'a pas vraiment été tendre avec elles, beaucoup d'entre elles ayant été détruites. Et si certaines destructions semblent réelles, d'autres plans font largement appel aux images de synthèse.

Si vous vous êtes déjà demandé comment un jeu vidéo de destruction de voitures pourrait être adapté sur grand écran, Fast 9 répond parfaitement à cette question. Si vous avez joué à Carmageddon ou Twisted Metal en grandissant, il y a de fortes chances pour que vous appréciiez le chaos automobile présenté dans le nouveau film de Justin Lin. La franchise se prend peut-être un peu trop au sérieux de temps en temps, mais elle reste un divertissement inoffensif au bout du compte.

Il va sans dire que beaucoup de travail a été consacré au tournage de ces scènes, même celles qui font appel à des images de synthèse. Prenez par exemple le plan de quatre secondes où la Toyota 86 traverse un immeuble. Le réalisateur du film a déclaré qu'il avait fallu pas moins de huit mois pour la préparer et quatre jours pour la tourner. En novembre 2019, à la fin du tournage, Justin Lin a décrit Fast 9 comme étant "de loin le film le plus ambitieux de la série."

Le neuvième film à venir ne marquera pas la fin de la franchise cinématographique de longue date, puisque Fast and Furious 10 et 11 ont déjà été confirmés. Le tournage de ce final en deux parties n'a pas encore commencé, il faudra donc attendre un certain temps avant de savoir comment Justin Lin envisage de conclure cette franchise extrêmement populaire.

Des spin-offs tels que Hobbs & Shaw et la série animée Spy Racers ont étendu l'univers de Fast and Furious, et la rumeur veut que Letty Ortiz (jouée par Michelle Rodriguez) ait droit à son propre spin-off. À suivre !