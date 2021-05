La McLaren P1 fait partie de la fameuse sainte trinité, avec les Porsche 918 Spyder et la Ferrari LaFerrari. Seulement 375 exemplaires sont sortis des ateliers du constructeur de Woking entre 2013 et 2015, témoignant ainsi de l'exclusivité du modèle. À l'occasion d'une vente organisée par la maison Silverstone Auctions le 22 mai prochain, la première McLaren P1 livrée à un client sera disponible.

Cet exemplaire est revêtu d'une livrée "Volcano Yellow" et est doté d'un intérieur en cuir et Alcantara noir. Il affiche aujourd'hui seulement 3666 miles, soit environ 5900 kilomètres. Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, la voiture est dans un état concours.

Pour rappel, la McLaren P1 est animée par un bloc V8 3,8 litres bi-turbo associé à un moteur électrique. Ce groupe motopropulseur, assez révolutionnaire pour l'époque, développe une puissance totale de 916 chevaux et 900 Nm envoyée aux seules roues arrière via une boîte automatique à sept rapports.

Du côté des performances, elles sont évidemment canons puisque la McLaren P1 est en mesure de filer à 349 km/h en vitesse de pointe, et d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, le 0 à 200 km/h en 6,8 secondes et le 0 à 300 km/h en 16,5 secondes.

Comble du luxe, cette McLaren P1 sera vendue avec la lettre qu'adressa personnellement Frank Stephenson, le designer de la voiture, à son propriétaire. Une lettre datée du 9 octobre 2013 dans laquelle on peut lire : "Ça a été grand plaisir d'être présent avec toute l'équipe pour vous voir conduire notre tout premier bébé". La voiture est estimée entre 885'000 et 985'000 livres, soit entre 1,01 million et 1,13 million d'euros.