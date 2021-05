L'achat d'une maison n'est jamais chose aisée. Mais si en plus vous êtes un fou de voitures et que vous envisager de vous constituer une petite collection, ou que vous avez déjà plusieurs véhicules à stocker, cela peut devenir un véritable casse-tête.

Mais la maison de vos rêves existe peut être déjà. Peut-être est-ce cette maison-garage à proximité immédiate d'un circuit ? Ou alors celle-là avec de la place pour 22 voitures ? Nous vous avons déjà présenté pas mal de projets immobiliers qui tournent autour de l'automobile. Et aujourd'hui, nous vous en présentons un nouveau, une maison à vendre, qui va assurément vous faire rêver aux 25 voitures que vous pourriez y garer !

En effet, cette maison à vendre en Pennsylvanie sur Realtor, paraît tout à fait normale. Si ce n'est peut être qu'une Corvette à été plantée dans les parterres de fleurs. C'est déjà un indice sur la suite. Car cette maison cache un garage pour 25 voitures, mais également une salle d'exposition intérieure séparée pour y exposer vos trois voitures préférées !

Galerie: Maison à vendre en Pennsylvanie avec garage de 25 voitures

8 Photos

La maison elle-même est nichée dans une propriété de 12 hectares qui abrite des sentiers de randonnée, de chasse et de VTT. Elle est également entièrement aménagée avec des colonnes en pierre, et dispose d'un étang Koi et d'une clôture invisible pour les chiens.

Mais ce qui va piquer votre intérêt, c'est son garage de 487 m2 qui peut accueillir jusqu'à 25 véhicules. Oui, c'est le rêve d'un collectionneur de voitures, et comme la plupart des collectionneurs de voitures, il y en aura des favorites. Ça tombe bien car dans cette propriété, trois voitures préférées auront droit à leur place dans une aile séparée à l'intérieur de la maison. Doté de murs en verre et d'une porte de garage en verre à l'arrière, cette pièce de 167 m2 est un écrin sur mesure.

Évidemment, vous allez penser que cette propriété démesurée n'est pas bon marché. Eh bien, vous avez raison. L'annonce sur Realtor indique un prix de 1'750'000 dollars. Soit au taux de conversion actuel, un peu plus de 1'440'000 €.

Mais si vous faites effectivement partie de la cible de ce genre de propriété (et que vous avez une collection de voitures qui attend un foyer digne de ce nom), alors on peut imaginer que le prix n'est pas non plus si excessif compte tenu des prestations.

Pour voir plus de photos de la maison entière et de son garage, rendez-vous sur le lien de la source ci-dessous.