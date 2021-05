La chaîne de supermarchés a été créée en Allemagne dans les années 1930, aujourd'hui, elle est présente dans 32 pays et compte 11'200 magasins. Lidl ne vend pas seulement des fruits et des légumes, il commercialise également des produits non alimentaires comme le robot cuisine "Monsieur Cuisine" vendu trois fois moins cher que son concurrent et qui a rencontré beaucoup de succès.

Il y a plusieurs semaines, Lidl a annoncé la vente de voitures en Allemagne. Trois modèles étaient proposés : Renault Clio, Renault Twingo et Kia Stonic. Aujourd'hui, on apprend que tous les modèles prévus sont en rupture de stock, plus aucune voiture n'est en vente de l'autre côté du Rhin !

Voir aussi Lidl va vendre des voitures neuves !

En effet, lorsqu'on accède à son site, Lidl affiche le message suivant : "En raison d'une forte demande, ces offres spéciales ne sont plus disponibles". Rien n'est perdu, car Lidl a par le passé mis en vente 1000 exemplaires de la Fiat 500 qui se sont vendus comme des petits pains. Il est fort probable que Lidl réitère l'opération dans un futur proche avec de nouveaux modèles susceptibles d'intéresser sa clientèle.

On rappelle que les Allemands pouvaient choisir entre trois modèles de voitures. Ils pouvaient les louer sur une période de 24, 36 et 48 mois grâce à un partenariat avec le loueur Sixt. La Renault Twingo Life était proposée à partir de 99 € par mois, la Renault Clio Life à partir de 109 € par mois et le Kia Stonic Vision à partir de 135 € par mois. Il était possible d'opter pour un service de livraison du véhicule à domicile ainsi qu'un service d'entretien facturé à 20,80 euros par mois.

En France, chez E.Leclerc, il est possible de louer des voitures pour une courte durée. D'ailleurs, la Dacia Spring Electric est désormais disponible. Son tarif est fixé à 5 euros par jour, à cela il faudra bien sûr ajouter les frais kilométriques.