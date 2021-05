Kimera Automobili Evo37

La marque Lancia a un passé mythique avec de nombreux modèles emblématiques qui ont marqué des générations. Ces dernières années, certaines de ces légendes ont fait leur retour par le biais de tiers. Il suffit de penser à la New Stratos de Michael Stoschek ou à la Delta Futurista d'Automobili Amos. Et voici que c'est la 037 revient en tant que restomod !

Derrière ce projet on trouve la société Kimera Automobili. La Lancia 037 originale (ou tout à fait correctement la "Rally 037") s'est illustrée en Rallye, avec l'aide de Walter Röhrl qui a permis à Lancia de remporter en 1983 le championnat du monde. Il y aussi eu une version civile, la 037 Stradale, avec pas moins de 205 ch. En collaboration avec Abarth et Pininfarina, 257 exemplaires de la 037 ont été produits.

"Malgré le peu de temps dont nous disposions, la progression et le développement de ce projet ont été si rapides et la qualité des avancées si élevée et professionnelle que les résultats sont vraiment impressionnants" explique la marque. Et de préciser que cette "évolution authentique" est une "émotion authentique". On a hâte de voir ça !

Lancia 037 (1982/83)

"À première vue, l'EVO37 de Kimera Automobili rappelle exactement son ancêtre d'origine. Même les personnes qui ne l'ont jamais vu le reconnaissent. L'EVO37 est beau dans tous ses détails et évoque des émotions fortes et profondes. Elle conserve l'âme du modèle des années 80, mais elle est enrichie d'hommages aux autres voitures à succès qui sont sorties plus tard."

Ce sont les mots de l'ingénieur Claudio Lombardi, qui a participé au projet EVO37 depuis le début. Il a procédé à une rétroconception complète du moteur de la voiture, en étroite collaboration avec le personnel de Kimera Automobili et d'Italtecnica.

Il était l'un des hommes à l'origine de la légendaire voiture de l'équipe Martini Racing sur la 037 originale.

Alors qui de mieux pour réinventer la dernière voiture championne du monde de rallye à propulsion arrière ? L'objectif est de combiner de manière unique les qualités d'une voiture moderne en termes d'avant-garde technique, de performances et de plaisir de conduite.

Selon les créateurs, c'est la raison pour laquelle la même équipe qui était responsable du modèle original est également impliquée dans la naissance de l'EVO37.

Franco "Inox" Innocenti est celui qui a mis le cachet du travail méthodique en usine, Claudio Lombardi a redessiné l'ensemble du moteur, Sergio Limone a supervisé et approuvé la mise en place du nouveau châssis de la voiture, en tenant compte des spécifications de son prédécesseur, et l'ingénieur Vittorio Roberti a approuvé le processus de production et les matériaux utilisés pour la voiture.

Italtecnica, Bonetto CV, Maps, Lam Stile, Ci.elle Tronics, Bellasi et Sparco sont autant d'entreprises qui on participé au développement de la nouvelle Kimera Automobili EVO37 grâce à un processus de joint venture.

L'EVO37 sera produit en seulement 37 modèles, dont 11 ont déjà été vendus. Le compte à rebours avant la première est lancé, la présentation officielle étant prévue pour le 22 mai !