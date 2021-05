Peu après avoir dévoilé La Voiture Noire en mars 2019 au Salon de l'automobile de Genève, Bugatti a admis que cette pièce unique n'était rien de plus qu'une coquille roulante équipée d'un moteur électrique et d'un pack de batteries. À l'époque, le responsable de la communication de l'entreprise, Tim Bravo, a déclaré aux médias qu'il faudrait deux ans et demi pour que la voiture réelle soit prête à être livrée à son mystérieux acheteur.

Le 22 avril dernier, la voiture a été aperçue près de l'usine Bugatti de Molsheim, probablement en train de subir les derniers tests avant d'être expédiée à son propriétaire qui fait preuve d'une grande patience. Et il semblerait désormais que la présentation mondiale de La Voiture Noire aura lieu à la fin du mois. Une série de mystérieux teasers publiés sur Instagram montre l'unique hypercar W16 figurant dans une carte postale numérique. La série se termine par le message suivant : "On se voit le 31 mai 2021".

Galerie: Bugatti La Voiture Noire teaser version finale

15 Photos

Hommage à la Type 57 SC Atlantic personnelle de Jean Bugatti perdue pendant la Seconde Guerre mondiale, La Voiture Noire est basée sur la Chiron et dispose d'une carrosserie entièrement en fibre de carbone. Achim Anscheidt, directeur du design de la firme, nous a confié lors du salon de Genève en 2019 que Bugatti caressait l'idée d'une renaissance de l'Atlantic depuis la fin des années 2000.

À notre connaissance, il s'agit de la voiture neuve la plus chère de tous les temps, affichant un prix exorbitant de 11 millions d'euros hors taxes. L'identité du propriétaire de La Voiture Noire reste un mystère plus de trois ans après sa première mondiale. Les premiers rapports indiquaient que la star du football Cristiano Ronaldo en était le propriétaire, mais cela a été démenti.

Bugatti a poursuivi cet hommage unique avec de nombreuses éditions spéciales, dans la même veine que la Veyron, qui a connu de nombreux dérivés au cours de son cycle de vie de dix ans. De toutes ces éditions, La Voiture Noire est la plus exclusive en termes de prix et de disponibilité. La seule autre création basée sur la Chiron qui pourrait atteindre ce niveau est la Bolide, mais cette machine réservée à la piste n'est pour l'instant qu'un concept.