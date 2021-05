Dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, où les supercars sont pratiquement à tous les coins de rue, même les décharges automobiles ressemblent à des musées.

Soyez toutefois prévenus : en voyant cette vidéo de Dubaï, de nombreux passionnés risquent de ressentir une profonde tristesse pour les bolides qui y sont abandonnés.

Entre modèles accidentés, abandonnés ou volés, cette vidéo nous fait entrer dans un cimetière où reposent de nombreuses voitures que le commun des mortels ne peut même pas envisager d'avoir dans son garage un jour.

Plus un musée qu'une décharge

Parmi les voitures présentées dans la vidéo de Mohsin Vlogz, on trouve plusieurs muscle cars américaines comme la Ford Mustang et la Dodge Challenger. Il y a également plusieurs SUV, dont le BMW X5 et un Range Rover Sport Supercharged Autobiography avec un moteur V8 de 510 ch, l'un des tout-terrains les plus rapides d'il y a une dizaine d'années.

Les amateurs de supercars japonaises auront reconnu la Nissan 350Z et un splendide exemplaire de la Toyota Supra, dont les prix ne font que grimper.

La liste des voitures accidentées se poursuit avec une BMW 750Li, une Tesla Model X et diverses Mercedes et Audi plus ou moins récentes.

Pour rappel, dans une autre vidéo, la célèbre youtubeuse Supercar Blondie s'était déjà rendue dans une casse dubaïote où elle avait présenté une Ferrari California et une Lamborghini Huracan complètement abandonnées. Sans oublier des Mercedes Classe G et autres Bentley de dernières générations.

Accidents et courses clandestines

Ces images sont un véritable crève-cœur. En plus des dommages causés par les accidents, toutes les voitures sont recouvertes d'une épaisse couche de sable, ce qui a probablement aussi affecté le fonctionnement de nombreux moteurs, et accessoirement abîmé les carrosseries.

Certaines des voitures ont été impliquées dans des accidents lors de courses illégales. D'un autre côté, quand il y a autant de supercars, il est normal de s'attendre à des "effets secondaires" comme ceux-ci. Et de fait, la police des Émirats est elle-même bien équipée avec une flotte de voitures de rêve !