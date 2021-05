C'est désormais officiel : la nouvelle BMW Série 2 Coupé arrive prochainement et sa production débutera dès cet été. Le constructeur bavarois vient d'en faire l'annonce et en a profité pour détailler un peu le modèle à venir, et pour publier une centaine de photos du coupé à venir !

Même si évidemment la voiture est encore largement camouflée, on apprend que le coupé conservera la propulsion, que son poids sera réparti de manière égale sur les deux essieux et qu'il y aurai bien une série de puissants moteurs six cylindres en ligne.

Jusqu'à 379 chevaux

Selon BMW, la Série 2 Coupé poursuivra la tradition de l'entreprise dans le segment des modèles sportifs compacts qui a débuté avec l'emblématique 2002.

Les essais de la nouvelle génération ont eu lieu sur le circuit du Nürburgring. La suspension, le châssis, la tenue de route et le système de freinage ont été mis à l'épreuve. En outre, d'autres essais un peu plus secrets ont été réalisés sur la piste d'essai de BMW à Maisach.

Selon la marque allemande, le nouveau modèle combinera des qualités de confort et de conduite dynamique et sera capable d'"effectuer facilement des dérives contrôlées".

En haut de la gamme on trouvera la M240i qui pourra compter sur un moteur biturbo de 379 ch accouplé à une transmission automatique à 8 rapports. Cette variante sera également disponible avec la transmission intégrale xDrive et le différentiel sport M. Il n'y a pas encore d'informations officielles sur les autres motorisations, mais il est raisonnable de s'attendre à des variantes essence moins puissantes et à des versions diesel hybrides légères.

Différents réglages

La structure de la carrosserie a été rigidifiée de 12 % par rapport au modèle précédent afin d'améliorer l'agilité et la dynamique de conduite. En outre, la nouvelle Série 2 Coupé sera un peu plus large pour une tenue de route encore meilleure.

Il y aura également différents modes de conduite grâce auxquels vous pourrez personnaliser les réglages de la voiture en intervenant (entre autres) sur le calibrage des suspensions, la réponse du moteur et la réactivité de la direction.

Comme indiqué précédemment, la production de la nouvelle Série 2 Coupé débutera cet été. Il est donc probable que nous verrons les premiers exemplaires chez les concessionnaires d'ici la fin de l'année.