En 1966, l'ingénieur milanais Mario Colucci a conçu la 1000 Sport Prototipo, l'une des plus grandes voitures de l'histoire d'Abarth. Il s'agissait d'un spider léger et puissant basé sur un châssis tubulaire au design minimaliste et avec un petit moteur quatre cylindres. Un modèle qui a marqué son époque malgré une production très limitée, à quelques exemplaires seulement.

Pour célébrer le 55e anniversaire de la voiture et rendre hommage à la sauce 21e siècle, Abarth vient de dévoiler la 1000 SP one-off. Elle reprend le même langage conceptuel de base, mais avec une touche de modernité garantissant un meilleur aérodynamisme et une ergonomie améliorée. Abarth affirme que ce modèle spécial respecte les trois principes de conception fondamentaux de l'original : légèreté des formes, aérodynamisme et maniabilité.

Galerie: Abarth 1000 SP, un modèle unique renaît en 2021

5 Photos

Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-jointe, cette pièce unique suit strictement la recette de carrosserie tout en rondeur de la voiture de sport originale. Sous la peau lisse, on trouve un moteur quatre cylindres de 1,75 litre provenant d'Alfa Romeo et développant une puissance maximale de 243 chevaux (179 kilowatts). Le prototype moderne est donc beaucoup plus puissant que le modèle original, dont le quatre cylindres de 1,0 litre ne développait que 106 chevaux (78 kW). Malheureusement, Abarth ne révèle pas de détails tels que les performances ni la vitesse de pointe.

Le moteur plus puissant n'est pas la seule amélioration majeure, cependant. Le châssis tubulaire de l'original fait place à un nouveau châssis hybride avec une cellule centrale en fibre de carbone et un avant en aluminium. Une suspension à triangulation à l'avant et une configuration MacPherson avancée à l'arrière devraient rendre le concept plus puissant facilement contrôlable dans les virages.

Abarth ne donne pas plus d'informations sur ses plans concernant l'avenir de ce modèle unique 1000 SP. Le concept participera à des événements majeurs sur les voitures anciennes cet automne, mais il restera probablement une pièce unique pour le moment.