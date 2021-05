Si la livrée Gulf ne date pas d'hier, chaque année on a le droit de découvrir de nouveaux véhicules qui s'essayent à cet habillage resté mythique. Pour célébrer le renouvellement de son partenariat avec Gulf Oil, McLaren dévoile une version spéciale de sa supercar 720S habillée de la célèbre livrée.

Elle complète la monoplace de Formule 1 MCL35M que nous verrons le week-end prochain au Grand Prix de Monaco 2021, habillée aux couleurs emblématiques de Gulf, avec une finition mate pour la première fois dans l'histoire de la F1.

Pour ce qui est de la voiture de route, McLaren affirme qu'il a fallu 20 jours pour peindre la supercar à la main et que la marque de Woking a fait équipe avec le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel pour mener à bien le projet. Outre la peinture spéciale de la carrosserie, la 720S est également dotée d'étriers de frein et d'un rebord de jante de couleur orange uni.

Sans surprise, la voiture reçoit un intérieur assorti, avec des surpiqûres bleues et orange. Les logos Gulf ont été brodés sur les appui-têtes et vous les remarquerez également peints sur les seuils latéraux en fibre de carbone. Pour compléter les changements, le volant personnalisé est doté d'une bande centrale orange et de touches de bleu foncé sur les rayons en fibre de carbone.

La livrée Gulf est proposée par la division McLaren Special Operations (MSO) en nombre limité. Elle rejoint la 675LT présentée il y a environ trois ans avec une finition similaire et la plus récente Elva (liens ci-dessus). En outre, Lanzante a présenté une P1 GTR homologuée pour la route qui porte les mêmes teintes frappantes.

Le partenariat entre McLaren et Gulf remonte à la fin des années 1960 et est surtout connu pour la F1 GTR qui a remporté le Mans. Les deux sociétés ont uni leurs forces l'année dernière et Gulf est désormais le fournisseur officiel d'huile et de carburant pour les voitures de route de McLaren.