Avant d'être modifiée pour la compétition, la Mini était produite par la British Motor Corporation et vendue sous les badges Austin ou Morris. Peu après, c'est la légende des circuits John Cooper qui s'est servi de ses compétences en ingénierie pour faire passer la Mini d'une petite voiture classique à une icône planétaire.

David Brown Automotive, qui a fait renaître le modèle en version luxe, a décidé de célébrer les 60 ans du véhicule avec une série limitée de 60 exemplaires très spéciaux. Et ça commence sous le capot avec la présence du fameux 4 cylindres en ligne 1450 cm3 connu sous le nom de Série A. Préparé par l'équipe d'Oselli Engineering, le modèle développe pas moins de 126 chevaux. Ce qui peut ne pas paraître énorme. Mais quand on sait que la voiture ne pèse que 1050 kilos, ça met les choses en perspective.

Pour info, Oselli est spécialisé dans les voitures de sport anciennes, et s'occupe de préparer des Mini et les moteurs Série A depuis le début des années 1960 !

Un certain nombre d'éléments permettent à la petite puce anglaise de ne pas être dépassée par l'afflux de puissance. Ça passe notamment par un différentiel à traction limité qui maximise la traction en réduisant le patinage sur l'essieu avant. Cette mini fusée reçoit également des freins AP Racing, des amortisseurs et des ressorts Bilstein réglables, et des jantes de 13 pouces chaussées de pneus spéciaux.

Et comme si le pedigree de petite sportive de cette Mini n'était pas suffisant, le pilote de réserve de F1 Jack Aitken a été choisi comme ambassadeur de la marque pour ce véhicule. Et comme un certain James Hunt que l'on ne présente plus qui a débuté sa carrière de pilote au volant d'une Mini, Aitken aussi a eu pour première voiture une Mini.

Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, les clients pourront choisir entre une configuration deux ou quatre places. La version biplace recevra des sièges baquets, un arceau cage et des harnais quatre points. Et alors que la voiture est évidemment homologuée route, il sera possible de la commander avec un second réservoir d'essence, que ce soit pour faire des voyages un peu plus longs, ou pour des épreuves d'endurance en compétition.

On ne sait pas encore combien d'exemplaires de cette Mini très spéciale signée David Brown Automotive ont déjà trouvé preneur, mais si elle vous intéresse, cette Mini Resmastered Oselli Edition est disponoble à la commande, avec volant à gauche ou à droite d'ailleurs. Quant au prix, il faut se montrer intéressé par l'engin pour avoir le droit de le connaître. Comprenez que c'est cher, très cher.