Citroën a fait de son mieux pour garder le secret, mais la nouvelle génération de C3 a fini par fuir sur les internets des mois avant son lancement. La preuve avec ces images non pas de la vraie voiture, mais de sa miniature ! Comme prévu, le modèle aura un look de SUV et s'éloignera du style arrondi des générations précédentes.

Alors attention, avant d'aller plus loin, on doit vous mettre dans la confidence : non cette Citroën C3 ne nous est pas destinée ! Ce n'est pas le marché européen que vise ce petit crossover au look plutôt sympa, mais bel et bien à des marchés émergents. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas çà et là quelques éléments sur nos futurs modèles européens !

Visuellement, cette C3 "low-cost" s'inspirera des modèles plus grands vendus en Europe, notamment les nouvelles C3 Aircross et C4. À l'avant, on retrouve ces optiques divisées en deux avec des LED intégrées. Et puis cette calandre en "X" comme sur la C5 X. On notera également le toit coloré qui contraste avec le reste de la carrosserie et les Airbumps sur les bas de caisse latéraux et les boucliers avant et arrière. Un look franchement sympa !

Galerie: Nouvelle Citroën C3 miniature

4 Photos

Cette Citroën C3, sur les marchés auxquels elle se destine, pourra ainsi concurrencer des rivaux tels que Hyundai HB20X, Fiat Argo Trekking et Renault Stepway. La plate-forme utilisée sera la célèbre architecture CMP du groupe Stellantis, modulaire et développée spécialement pour les voitures compactes (comme la Peugeot 208, par exemple).

L'usine de Porto Real (RJ) est préparée depuis 2019 à recevoir la nouvelle base et concentrera la production de la C3 pour le Brésil et les marchés voisins. L'usine produit déjà la C4 Cactus, qui utilise une autre plateforme (la PF1), mais le partage de pièces avec le nouveau modèle sera pratiquement inévitable. Les composants tels que les rétroviseurs et le volant, par exemple, seront les mêmes.

Sous le capot, tout indique que l'on devrait retrouver le bloc 1.6 atmo de la marque, associé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 6 rapports. Le 3 cylindres 1.0 turbo de Stellantis est également attendu sous le capot, mais seulement dans un second temps. Le lancement devrait avoir lieu au second semestre, probablement en octobre.