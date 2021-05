Peu de voitures sont aussi excitantes à conduire qu'une Porsche 911 GT3 RS. Et la version 991.2 d'offrir à ceux qui la conduisent un flat-six atmosphérique qui pousse le compte-tours dans la stratosphere, couplé à une boîte PDK incisive qui envoie les 520 chevaux sur les roues arrière. Le 0 à 100 km/h ne réclame que 3,2 secondes, et la vitesse de pointe est annoncée pour 310 km/h.

Un sportive pure et dure, comme on n'en fait rarement. Et une véritable de jouvence pour qui se met à son volant. Au sens propre du terme d'ailleurs comme en atteste cette vidéo de MattyB727 - Car Videos sur Youtube.

Malheureusement on ne sait pas grand- chose de cette pilote senior, on ne connaît pas son âge ni pourquoi elle se retrouve au volant d'une 911 GT3 RS sur le circuit de Monza. Mais est-ce que ça importe vraiment ? La vidéo nous dit tout ce que nous devons savoir, en commençant par cette merveilleuse femme qui se prépare pour le trajet dans sa combinaison de course Porsche. Après avoir enfilé un masque et un casque avec un dispositif HANS, elle monte à bord et s'apprête à faire des folies sur piste.

À partir de là, la caméra passe côté piste où l'on voit cette mamie exploiter la GT3 RS comme il se doit. La voiture est évidemment capable d'être très rapide, mais elle est aussi réputée pour ses passages en courbe, son freinage, ce que les images de la première chicane de Monza viennent confirmer.

Elle adopte des trajectoires très agressives dans les virages, puis appuie à fond sur la RS, à tel point qu'elle ne doit plus être très loin de la ligne rouge. La vidéo se poursuit avec d'autres images d'action montrant la grand-mère la plus cool du monde, qui n'a aucune pitié pour le bitume ni les pneus. Nous aussi on aimerait vieillir comme ça !

Avec une nouvelle Porsche 911 GT3 qui arrive et la prochaine RS à venir, on espère revoir cette jeune femme en action très prochainement !