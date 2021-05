C'est l'une des rumeurs les plus persistantes chez les fans de BMW M : la marque préparerait une M8 CSL. Pourquoi pas après tout, le constructeur développe bien une M4 CS ou CSL et la M8 GTE (modèle de course) est déjà disponible.

Il n'est donc pas étonnant qu'un prototype qui a fait son apparition sur la Nordschleife ait alimenté les rumeurs. Il dispose d'un grand aileron, d'une lame à l'avant et d'une calandre différente de celle de la M8.

L'avant porte une nouvelle calandre tridimensionnelle avec des reflets rouges qui rappellent le concept Vision M Next de 2019. Les phares portent des diodes jaunes, également typiques des modèles de compétition de BMW. Les étriers de frein rouges ajoutent un peu de couleur au prototype noir et blanc. Cela ne ressemble-t-il pas à une version routière de la M8 GTE ?

Malheureusement, nous allons décevoir tous les fans de la Série 8 (G15). BMW précise que ce prototype est un véhicule d'essai permettant de tester des accessoires et des pièces destinées au sport automobile. Ce n'est donc pas la BMW M8 CSL. Si vous tenez absolument à ce que votre M8 ait la même allure, il va falloir s'adresser à un préparateur automobile ou d'essayer d'améliorer votre bolide avec les pièces M Performance.

Ce qui est actuellement en cours d'essai, en revanche, ce sont les prototypes de la Série 8 restylée dans toutes les variantes de carrosserie. La BMW Série 8 LCI (Life Cycle Impulse) ne change pas vraiment avec le modèle d'avant restylage. Les retouches à l'avant et à l'arrière sont modérées. Il est toutefois possible qu'un système 48 V soit installé sous le capot et que la technologie embarquée soit modernisée.

Pour en avoir le cœur net, nous devons attendre la présentation de la Série 8 LCI, ce qui n'est pas près d'arriver. C'est compréhensible, après tout, la Série 8 Coupé n'est arrivée sur le marché que fin 2018. Pour 2021, BMW se concentre principalement sur l'élargissement de la gamme M4, la nouvelle Série 2 Coupé et l'iX électrique. Nous attendons également plus de détails sur l'i4 et la nouvelle Série 2 Active Tourer.