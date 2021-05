L'été approche, et quoi de mieux que de rouler en cabriolet. Si vous voulez rouler cheveux au vent à la vitesse de l'éclair, BMW propose sa M4 Cabriolet. Jusque-là, le constructeur de Munich n'avait dévoilé et commercialisé que le coupé. Aujourd'hui, la M4 ôte le toit et se mue en cabriolet aux performances démoniaques.

Alors oui, la M4 Cabriolet n'a rien de bien nouveau par rapport à la M4 Coupé. Elles affichent toutes les deux le même style, à la différence près que l'une des deux peut rétracter son toit pour que vous puissiez profiter au maximum de vos balades avec la douce mélodie du six cylindres en ligne.

Son toit, en tissu cette fois, est disponible en noir ou en anthracite. Il est fabriqué à partir de matériaux légers pour bien sûr réduire son poids d'environ 40% par rapport au toit rigide de la précédente génération. C'est aussi une manière pour BMW de soigner le volume du coffre qui varie de 300 à 385 litres selon que le toit est ouvert ou fermé. À titre comparatif, le coffre de la M4 Cabriolet précédente (F83) était seulement de 220 litres.

En option, il est possible d'opter pour un kit carbone qui permet au cabriolet d'afficher un look encore plus sportif. Tout comme pour le coupé, le cabriolet peut aussi s'embellir grâce aux accessoires M Performance.

Dans l'habitacle, les sièges en cuir sont chauffés et réglables électriquement. Pour un esprit course, les sièges standard peuvent céder leur place à des sièges en carbone. Le pack M Drive Professional ajoute des fonctionnalités accès piste comme le M Drift Analyzer qui enregistre la durée, mais aussi, la distance du drift. On peut également citer le M Laptopimer qui joue le rôle d'un véritable système de télémétrie. Pour un maximum de sensations, l'Active Sound Design amplifie le son moteur via les haut-parleurs une fois le toit fermé et en activant les modes de conduite les plus extrêmes.

Sur le plan mécanique, la BMW M4 Competition Cabriolet est équipée du moteur 3,0 litres bi-turbo ne délivrant pas moins de 510 ch pour 650 Nm de couple. Avec un 0 à 100 km/h donné en 3,7 secondes et un 0 à 200 km/h pulvérisé en 13,1 secondes, ce cabriolet est à ne point douter redoutable. Sa vitesse est limitée électroniquement à 250 km/h, mais il est possible de la débrider à 280 km/h via une option.

Cette version Competition est dotée d'une transmission intégrale, toutefois, elle est capable d'envoyer plus de couple à l'arrière via le mode 4WD Sport. En désactivant toutes les aides à la conduite, la M4 Competition Cabriolet devient une propulsion et se transforme en machine de drift.

Les prix de la BMW M4 Competition Cabriolet n'ont pas été dévoilés, nous savons néanmoins qu'elle coûtera un peu plus cher que le coupé. Elle sera produite dès le mois de juillet dans l'usine de Dingolfing en Allemagne.