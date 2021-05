Porsche et la marque de mode new-yorkaise Aimé Leon Dore (ALD) se sont une nouvelle fois associés pour transformer un véhicule. Après la 911 Carrera 4 restaurée (Type 964), présentée à la Fashion Week de New York 2020, voici la 911 Super Carrera restaurée, fruit de cette deuxième collaboration entre les deux marques.

Fondée en 2014, Aimé Leon Dore est une marque de mode et de lifestyle basée dans le Queens, un quartier de New York. Et voici comment la marque en question se définit : "Inspiré par la vie quotidienne et la culture, Aimé Leon Dore a continué à affiner et à repousser la définition de la mode masculine à travers une esthétique propre, audacieuse et classique."

Le fondateur et directeur créatif d'ALD, Teddy Santis, réalise un rêve avec cette 911 SC de couleur olive : une 911 personnelle inspirée par ses racines et les valeurs de sa famille. "La vision de ce projet a toujours été de représenter la Super Carrera dans une intimité très différente de celle de la 964, mais tout aussi impressionnante", a déclaré M. Santis.

Il poursuit : "Le design de la voiture et la direction créative du projet sont tous deux issus de mon enfance dans les îles grecques et de la beauté unique des choses qui s'améliorent avec l'âge et l'usure dans cet environnement."

Cette 911 SC impressionne une fois de plus par sa passion pure pour la marque et son souci du détail. Santis a choisi "Olive", une couleur classique de Porsche, comme couleur extérieure. Les phares supplémentaires sur le capot avant, les jantes Fuchs et le panier sur le toit du véhicule s'intègrent également parfaitement à cette 911 que l'on prendrait avec plaisir comme voiture de tous les jours. Cela devrait également permettre à la 911 SC d'être mieux adaptée à la conduite sur des routes moins bien entretenues.

À l'intérieur, Santis a combiné les matériaux et les couleurs d'une manière unique. Les tapis de sol sont par exemple réinterprétés en tapis persansl. Le créateur de mode les a également intégrés dans les portes. Les sièges Recaro d'origine ont été minutieusement restaurés par le fournisseur lui-même. On notera d'ailleurs que le siège conducteur est recouvert d'un boulier, et par n'importe lequel : c'est celui qui était utilisé dans la Mercedes 300 D de son oncle Heinz en 1987. À noter enfin que tous les matériaux ont été traités à la main.

Présentée à New York il y a quelques jours, cette Porsche 911 a également donné lieu à une collection capsule de vêtements la célébrant, à retrouver sur le site de Aimé Leon Dore.