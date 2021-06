131 ch pour la version essence, et 136 ch pour la version électrique : ce sont pour l'instant les variantes les plus puissantes de l'Opel Corsa. Il faut dire que pour le moment, il n'y a pas encore de version GSi, l'acronyme synonyme de sportivité qui remplace le feu OPC.

Cependant, le préparateur Irmscher s'est fixé pour objectif de satisfaire les demandes des fans les plus "racing" (dans tous les sens du terme) et nous dévoile une série d'illustrations d'une Opel vraiment extrême, la Corsa iRC.

Style inspiré du rallye

L'entreprise est basée à Remshalden et a modifié plus de 500'000 véhicules en 50 ans. Pour la Corsa, la société s'est inspirée des modèles qui participent au championnat du monde des rallyes WRC.

En effet, l'influence de la course est évidente. Le rendu montre une calandre élargie et des passages de roue avec un splitter et des ailettes aérodynamiques en fibre de carbone.

Les côtés sont élargis, tandis que l'arrière affiche fièrement un nouveau diffuseur avec une sortie centrale et un gros aileron prenant appui sur le becquet existant. Le tout est complété par une livrée rouge et noire des plus agressives.

Le catalogue de personnalisations d'Irmscher pour la Corsa comprend également une suspension sport pour réduire la hauteur de la voiture et des jantes en alliage de 18 pouces au design Turbo Star.

Montée à 200 ch

Les améliorations de la Corsa comprennent déjà un kit ECU qui peut augmenter la puissance totale de 25 ch. Pour cette version encore un peu plus extrême, cependant, le préparateur vise à atteindre 200 ch. L'Irmscher Corsa iRC sera produite en série limitée (l'atelier n'a pas annoncé officiellement le nombre exact d'exemplaires).

Une fois commercialisée, même la Corsa pourra avoir son mot à dire face à des rivales plus pimentées. On pense notamment à la Hyundai i20 N, à la Ford Fiesta ST et à la MINI John Cooper Works, qui développent toutes 200 ch ou plus.