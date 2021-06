James May a fait de la Dacia Sandero un mème dans Top Gear en ne cachant pas sa passion pour le modèle low coast durant la rubrique News de l'émission. Étant donné son histoire avec la Sandero, il est donc la personne idéale pour évaluer la dernière Sandero. Mais comme souvent avec "Captain Slow", avec un soupçon d'humour anglais.

Plutôt que de conduire la Sandero et de l'évaluer de manière classique, May compare la voiture à ...son vélo ! Une idée absurde mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça si l'on considère que la voiture en question et le vélo ont chacun un prix avoisinant les 10 000 £ (11 600 € au taux de change actuel)*.

Si la Sandero démarre sous les 8000 £ au Royaume-Uni, celle présentée ici par James May est mieux équipée que le modèle de base, avec notamment un moteur de 90 chevaux, la climatisation et un accoudoir central entre les sièges avant. Par ailleurs, il faut bien dire que le vélo de son côté n'est pas un vélo premier prix, il est en grande partie réalisé en fibre de carbone, et ne pèse que 7,5 kilogrammes (16,5 livres). Et James May l'a également largement personnalisé.

Le vélo de James May se rapproche donc plus d'une supercar dans le monde du cyclisme. Son poids léger et ses pièces rajoutées lui permettent de réaliser des performances impressionnantes, mais le confort n'est pas au rendez-vous. Par exemple, la selle a l'épaisseur de quelques cartes à jouer, et May de la comparer avec le confort d'une coloscopie...

Si la Sandero est basique par rapport à d'autres automobiles, elle dispose d'équipements que le vélo ne peut offrir, comme un pare-brise et des sièges pour quatre adultes. May dit que la conduite de la voiture est ferme sans être dure. De plus, la Dacia a une vitesse de pointe de 179 kilomètres par heure, ce qui est bien plus que ce qui est possible sur le vélo.

James May suggère également que si vous êtes plutôt du genre sociable, le vélo est bien meilleur que la voiture. Les gens viennent facilement parler autour du vélo, poser des questions sur cette bicyclette de luxe. Là où la Sandero passe totalement inaperçue sur la route.

Un comparatif improbable comme seul James May sait les faire qui couronne malgré tout la Dacia Sandero ! La vidéo est à découvrir en haut de page. Et si vous n'êtes pas anglophone, n'hésitez pas à activer les sous-titres !

*En France, la Dacia Sandero est proposée à partir de 8890 € dans sa version Access SCe 65